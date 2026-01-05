



Universidad de Chile comenzó propiamente tal su pretemporada este lunes en el CDA. Es que el nuevo entrenador, Francisco Meneghini, ya había iniciado los trabajos y entrenamientos el viernes, con 25 juveniles.

La idea de Paqui era ver cara a cara a los jugadores de proyección que puedan aportar al primer equipo del Chuncho y ya tiene a sus elegidos, puntualmente tres nombres.

Tal como informó el sitio partidista Emisora Bullanguera, Meneghini determinó que Lucas Barrera, Diego Vargas y Salvador Negrete se sumen a la pretemporada como parte del plantel de honor de Universidad de Chile.

Lucas Barrera es volante mixto de 19 años, en la proyección azul desde 2025 luego de ser traído a la U por Gustavo Canales desde Universidad Católica.

Diego Vargas es lateral izquierdo de 19 años, representado por Walter Montillo. Incluso, el zaguero jugó en el partido de despedida de La Ardilla.

Por último, Salvador Negrete es delantero extremo, de 18 años, y quien viene de estar a préstamo con Deportes Puerto Montt, como campeón de la Segunda División.

Cabe recordar que Paqui trabajó con 22 jugadores nacidos entre 2005 y 2008. “Decidimos citar unos días antes a los juveniles porque van a tener un rol muy importante a lo largo de la temporada. Son tres días ganados para nosotros porque los podemos analizar exclusivamente a ellos”, había manifestado Meneghini.

“Necesitamos que empujen, que transmiten las ganas de estar y su buena energía. Siempre el talento joven es importante porque, además, es capital del club”, sentenció el DT.

