Universidad de Chile dio por iniciado el año 2026 este lunes con el comienzo de su pretemporada. Al mando de Francisco Meneghini los azules arrancan una temporada donde la obligación de ser campeón está copando todas las agendas en el CDA.

Para eso el poder armar un equipo competitivo en este mercado de fichajes es clave. Lamentablemente en este punto el bulla ha estado algo débil, ya que solo han logrado abrochar la contratación de Eduardo Vargas en delantera.

Pese a los requerimientos de Paqui todavía no se logran cerrar otros refuerzos para el equipo. Y ojo, que el entrenador argentino ya perdió un gallito ante la dirigencia en la búsqueda de jugadores que eleven el nivel del equipo.

Meneghini se queda sin su gran deseo para Universidad de Chile

Una de las primeras exigencia de Meneghini al momento de firmar en la U fue la contratación de un nuevo arquero. La idea del argentino era que Gabriel Castellón sintiera algo más de competencia bajo los tres palos.

Sin embargo, de eso nada. Cristopher Toselli, el suplente del formado en Santiago Wanderers en estos últimos dos años, renovó por una temporada más con los azules, esto luego de algunos rumores de un posible adiós.

Así las cosas, Paqui se tendrá que saber conformar con estos dos arqueros luego de los rumores de una posible contratación de Gabriel Arias o de Tomás Ahumada. Con esto, queda claro que las prioridades en la dirigencia son otras.

Por ejemplo, queda todavía rearmar una delantera casi completa, ya que solo están por ahora Eduardo Vargas y Leandro Fernández. En esa zona Meneghini también pidió un extremo y dos delanteros, aunque visto lo que pasó con el arquero, queda ver si en Azul Azul le cumplen.