La preocupación sobre lo que se vive en Venezuela, luego de la invasión de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro, también repercute en Chile, donde hay una comunidad gigantesca de esa nacionalidad en el país.

Una de ellas es Bárbara Sánchez, jugadora de Universidad de Chile, quien cuenta cómo ha vivido las últimas horas desde que se enteró de la situación y el avance de los días después con una incertidumbre de saber qué viene ahora.

“Seguro que hay heridos, seguro que hay muertos, estoy ajena a saber qué es verdad y qué es mentira, pero hay mucha gente con preocupación por sus familias, eso yo creo que es un poco lo difícil del momento. Uno está afuera y de manos atadas”, explicó en conversación con el programa “Rayando el CDA”.

“Todos los días hablo con mi mamá, mis hermanos están en España, Ecuador y Estados unidos. Yo hablo todos los días con ella, más después de esto, más para saber. Me dijo que estaba más normalizado el tema, pero la gente tiene miedo y preocupación, pero ahora todo avanza normal”, detalló.

Bárbara Sánchez viajó ocho días en bus para llegar a Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La alegría y la incertidumbre en Venezuela

Para Bárbara Sánchez lo sucedido es un rayo de luz para un oscuro camino que veían en Venezuela, más allá de que no manejan información sobre lo que viene: “La preocupación es saber qué va a pasar, porque es una incertidumbre de los que estamos fuera, como de los que están allá”.

“Igual uno tiene la alegría de que sacaron a Maduro, pero la preocupación de saber qué pasará con los que están allá. Quisiera despertarme y uno quisiera que la alegría fuera mayor, decir que mi país es libre, podemos elegir un presidente, uno ve como ese rayito de esperanza, eso siento en este momento, se abrió una puertita y, ojalá, que se abra realmente, que podamos tener el país de vuelta, que podamos ir al país es el sueño de los que estamos fuera”, explica.

Por lo mismo deja en claro lo que espera, al igual que sus compatriotas que están lejos: “Y los que están muy cómodos en otros países, siempre tendrán el sueño de volver, porque no salimos porque quisimos, salimos obligados. Yo no estoy acá porque vine a Chile de vacaciones y me quedé porque era bonito. Yo vine sin saber si me iba a ir bien, si me iba a ir mal, si iba a conseguir trabajo, si iba a poder sacar a mi familia adelante”.

La Chama agradece a los hinchas de la U que le mandan mensajes, donde espera poder volver a su país de una manera diferente. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Responde a las críticas a Venezuela

La jugadora de Universidad de Chile también responde a quienes plantean que la estrategia de Estados Unidos tiene que ver con el petróleo de Venezuela, donde asegura que, pese a que puede ser así, el tema de ellos es conseguir estar en paz.

“Más allá de que la gente diga que no les importa el petróleo, pero la gente que no está en los zapatos de nosotros no tiene idea de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos sufrido”, precisa.

“Entonces el venezolano en este momento lo menos que le interesa es el petróleo ¿Me entiende? Obvio que uno después, con cabeza fría, uno piensa y mira las cosas que pueden pasar, soy consiente porque leo escucho y me gusta meterme en el televisor, saber las noticias me meto en internet a ver qué pasa. Sé quien es Estados Unidos, la gente me dice estas defendiendo y les digo no, no estoy defendiendo a nadie”, detalló.

“Yo tengo alegría porque es lo que viví 8 días viajando en bus y llegar a un país donde uno no es bien recibido, ningún migrante es bien recibido, porque uno molesta. Es como cuando uno llega a casa ajena, a los tres días molesta. No llegué a mi casa, llegué obligada y sin dinero. Yo no he robado nada a nadie, ni me faltó hacerlo y nunca he hecho eso a este país, al contrario, creo que con orgullo he representado a Chile en Copa Libertadores, es un orgullo lo digo siempre, Chile me abrió las puertas cunado no era nada”, enfatizó.

Por lo mismo, manda un mensaje y su sueño, de volver a su país en algún momento, de reencontrarse con toda su familia y amigos, pero también que su vida quedó marcada para siempre con Chile, a quien le agradece de todo corazón.

“Yo le agradezco a Chile toda mi vida, puedo volver a mi país y seré feliz, pero quién me borra todos estos años acá. Nadie. Voy a volver y seguro me abrirán las puertas, pero porque me lo gané con esfuerzo. Cuando hablan mal de los venezolanos duele y yo digo que he hecho todo bien, pero entiendo que me metan en el mismo pote. Pero lo considero injusto, para mi que saquen a todos los que hacen las cosas mal. Chile es hermoso y le abre la puerta a mucha gente que ha tenido oportunidad de brillar. Algunos tienen sus familias, yo estoy enamorada de una chilena, me voy a casar, son lazos para toda la vida”, finalizó.

Mira la entrevista: