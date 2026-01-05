Universidad de Chile trae de vuelta a un viejo rival, claro que esta vez con los colores azules y no albos. Se trata de Juan Martín Lucero, quien tiene todo prácticamente listo para convertirse en refuerzo del Bulla.

El Gato dejó un sabor amargo en su paso por Colo Colo. Esto, debido a su salida, la que se hizo de forma abrupta y dejó pagando al Cacique. De hecho, hubo que recurrir a la Justicia.

Ahora, Juan Martín Lucero será azul y poco a poco se van conociendo detalles de su incorporación a la U. Por ejemplo, que hizo un sacrificio salarial para poder llegar. El tema es: ¿Cuánto ganará el Gato?

Más que en Colo Colo

Pese a que hizo un sacrificio, Juan Martín Lucero ganará más que en su época de Colo Colo. El delantero del Fortaleza ha subido su previo y, por ende, pese a la rebaja salarial, ganará más que en Macul.

De esta forma, Lucero percibirá cerca de 100 millones de pesos de salario en la Universidad de Chile, mientras que en su tiempo en Colo Colo recibía 75 millones cada mes. Así, al menos, lo confirmó RTI Esporte.

Con esto en vista, tampoco hay que perder otras referencias. Por ejemplo, lo que gana Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la U. Mientras el Príncipe recibe 40 millones por mes, Edú rondará los 20 palitos.

¿Quién es el jugador con el mejor salario del fútbol chileno?

Por el momento, Arturo Vidal sigue siendo el jugador mejor pagado del fútbol chileno, con 110 millones de pesos al mes. Eso sí, Juan Martín Lucero se le acercaría.