Es verdad, no llegó ni para Navidad, ni para Año Nuevo. Sin embargo, poquitos días después, tuvimos la noticias de la llegada de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile. Turboman, al fin, se viste de azul.

El sábado fue presentado, tanto en redes sociales, como a través de un comunicado. Las complejas negociaciones, que se entramparon el año pasado, al fin llegaron a buen puerto y un histórico vuelve al club de sus amores.

Pero, faltaba, aún, el recuerdo más esperado. Eduardo Vargas llegó a entrenar con sus compañeros y se dio un fuerte abrazo con Charles Aránguiz. Además, Turboman recibió una gran noticia.

Eduardo Vargas conoce su dorsal

Su llegada al CDA era esperada por todos los hinchas azules. Los jugadores se sumaban a esa ansiedad y tras confirmarse su arribo, hubo uno que tuvo un lindo gesto con su compañero.

Se trata de Fabián Hormazábal, jugador que actualmente luce el dorsal 17 y que ofreció a Edú este número. ¿Por qué? Debido a que Eduardo Vargas utilizaba aquella cifra en su primer paso por la U.

Sin embargo, tal como informó La Tercera, Eduardo Vargas habría declinado el ofrecimiento y, finalmente, Eduardo Vargas tendrá la camiseta número 11, tal como se dijo en el anuncio de su llegada.

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz: un abrazo que en la U esperan repetir mucho | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano?

Antes de llegar a la Universidad de Chile, Eduardo Vargas pasó por Audax Italiano, club con el que jugó 15 partidos, anotando cinco goles y dando un total de dos asistencias.