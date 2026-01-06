Universidad de Chile se alista a pegar varios bombazos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, a la espera de las definiciones con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Esto, porque ahora mueven la zona de los volantes para incorporar a otro refuerzo, del que se viene hablando hace varias semanas como una teleserie: Lucas Romero.

El jugador de la selección de Paraguay tiene todo encaminado para vestirse de azul, según señalan las últimas informaciones que han sido publicadas desde su país.

En ese sentido, detallan que el acuerdo con la U, como ya es una costumbre, es un préstamo con opción de compra desde el Club Recoleta de Paraguay, lo que enciende la alarma.

El jugador que puede llegar a la U.

¿Cuál fue el acuerdo de la U con Lucas Romero?

Fue el periodista Bruno Pont quien detalló la operación que busca Universidad de Chile con el Club Recoleta de Paraguay, de manera de asegurar el nombre de Lucas Romero.

En ese sentido, deja en claro que la apuesta de los azules ha sido nuevamente un préstamo, por lo que llegará inmediatamente como una de las grandes cartas para la temporada 2026.

“ANTICIPO: En un 99% está cerrada la ida de Lucas Romero a Universidad de Chile, el Club Recoleta lo presta por un año y con opción de compra”, detalló en sus redes sociales.

Dentro de las próximas horas se hará público el acuerdo entre ambas instituciones, de manera que el jugador pueda viajar al país para iniciar la pretemporada.

