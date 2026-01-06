Sigue en la senda de armarse para la temporada 2026. Universidad de Chile ya oficializó la llegada de Eduardo Vargas para el puesto de delantero y busca otros dos para compensar las salidas del fin de la temporada 2025.

Sin embargo, no solamente de delanteros se trata. La U pretende que el mediocampo también vaya adquiriendo forma, más allá de salidas que pueden entenderse como obvias.

Uno que interesa en la mitad de la cancha es Lucas Romero. El volante que tuvo un debut con la Selección de Paraguay es pretendido en el CDA, donde creen que es pieza fundamental para reforzarse. ¿Será que llega?

ver también “Va madurando”: en Brasil aseguran que Jorge Sampaoli le quitará Lucas Assadi a la U de Chile

La señal que acerca a Lucas Romero a la U de Chile

Con una última temporada en Deportes Recoleta, Lucas Romero parecía tener bastante avanzada su incorporación a la U de Chile. No obstante, el paladar de Francisco Meneghini habría puesto una pausa en la transacción.

No obstante, hay una señal que indica que Lucas Romero tendría una información que el resto no. Es que en Instagram, el volante viene de seguir a la Universidad de Chile. ¿Puntitos a favor?

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Luis Vidal, presidente de Recoleta, habló fuerte y claro sobre Romero y aseguró que habrá “novedades en 48 horas”, en conversación con Fútbol a lo Grande. Si es la U, se sabrá entre hoy y este miércoles.

Ya fue seleccionado por Paraguay | Instagram

¿Cómo le fue a la Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad

Publicidad