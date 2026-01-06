Tiene un recorrido digno de una estrella del fútbol. Jugó River Plate, viajó a Alemania para defender los colores de dos clubes de la Bundesliga y, luego, estuvo en el Inter de Porto Alegre. Recientemente, fue campeón del país trasandino con Estudiantes de La Plata.

Estamos hablando de Lucas Alario, jugador que compartió con Charles Aránguiz en el Bayer Leverkusen y que trabó una muy buena amistad con el Príncipe. Ahora, quería volver a compartir camarín con el chileno.

Es que Universidad de Chile está buscando delanteros con experiencia para reforzar las zonas que quedaron débiles con las múltiples salidas del fin de la temporada 2025. Uno de los que sonó fue, precisamente, Lucas Alario.

Ofrecido a Universidad de Chile

Se sabe que la U de Chile quiere contar con varios delanteros. Fueron tres las salidas al final de la temporada pasada: Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras. Los dos últimos vencieron su préstamo. El primero, terminó contrato.

La idea inicial es contar con tres refuerzos para suplir esta falta. Se avanza por Juan Martín Lucero y se concretó la llegada de Eduardo Vargas. Otro que suena con fuerza es Octavio Rivero. Sin embargo, Lucas Alario viene a sumarse a estos nombres.

Así lo dijo Coke Hevia en Pauta de Juego. “Desde el viernes suena un delantero que le ofrecieron a la U. Quedó libre. Se trata de Lucas Alario, el ex River y Leverkusen. Lo que creen es que es muy caro y no comparte tanto en ataque. Lo ofrecieron, no lo buscaron“, señaló el periodista.

Alario compartió con Charles Mariano en Leverkusen | Getty Images

¿Cuáles fueron los números de Lucas Alario en 2025?

El delantero jugó un total de 29 partidos con Estudiantes de La Plata en 2025. Marcó un total de tres goles, siendo trascendental en la obtención del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, al marcar un doblete ante Platense.