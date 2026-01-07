Francisco Meneghini decidió cortar a Leandro Fernández, una de las mayores figuras de Universidad de Chile, por lo que el jugador debe buscar club. Claro que este debería estar en Santiago o cerca.

Fernández logró transformarse en una de las estrellas del Romántico Viajero. Desde su arribo en 2023, con goles y asistencias conquistó a los hinchas, quienes no dudaban en imitar su clásico baile en cada celebración. Sin embargo, hasta las mejores historias tienen su final.

El futuro de Leandro Fernández en Chile

Más allá de las razones de Paqui Meneghini para decidir la salida de Leandro Fernández, ahora queda saber qué será del futuro del argentino. El delantero tiene contrato vigente con Universidad de Chile, por lo que debe resolver su salida del Bulla.

Fernández a los 34 años, todavía tiene cuerda para mucho rato y muchos equipos podrían interesarse en sus goles. Claro que el Lea tendría un par de situaciones que lo obligarían a quedarse en Santiago, lo cual pesaría bastante para que se quede en el fútbol chileno.

Leandro Fernández lleva tres años en Chile y considerando que tiene contrato con la U por un año más, hacían que el argentino proyectara su vida en el país. Por esta razón, el jugador compró una casa en Santiago imaginando que le quedaba un buen tiempo en la U.

Por si fuera poco, en el 2024 el delantero inauguró una barbería en Las Condes. Hasta la “Zona Barbera” llegan numerosos hinchas de Universidad de Chile intentando imitar el particular peinado de Leandro Fernández.

Finalmente, el hijo del Lea, Ramiro, juega en una escuela de fútbol del Romántico Viajero. ¿Qué quiere decir esto? El delantero tiene toda una vida construida en Santiago y al no seguir en la U, lo más conveniente para él y su familia sería seguir en la Región Metropolitana o sus alrededores.

Leandro Fernández lleva tres años en U. de Chile. Imagen: Photosport

Equipos como Audax Italiano, Palestino y hasta O’Higgins en Rancagua serían opciones. Y por qué no, Universidad Católica o Colo Colo podrían pensar en Leandro Fernández como refuerzo para el 2026. Lo cierto, es que el delantero no podrá seguir en Universidad de Chile.

