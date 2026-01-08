Es tendencia:
Colo Colo

Iván Zamorano le pone presión al Colo Colo 2026 de su amigo Ortiz: “No puede volver a pasar…”

Bam Bam lo tiene claro: Colo Colo no se puede dar el gusto con un nuevo 2025. Además habló puntualmente de Damián Pizarro, Ortiz y Vidal.

Por Diego Jeria

Zamorano le pone presión a Colo Colo 2026.
Colo Colo sigue trabajando de cara al inicio de la temporada 2026 con la misión de olvidar un 2025 literalmente para el olvido. El plantel trabaja a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz, con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos hasta ahora.

En conversación con 24 Horas de TVN, Iván Zamorano le metió presión al Cacique, a la directiva y a su amigo, Fernando Ortiz.

Este es un año de muchos desafíos y responsabilidad en Colo Colo. No puede volver a pasar lo del año pasado. (…) Me interesa es que lleguen jugadores interesantes, que sean un aporte”, dijo tajante Bam Bam Zamorano.

Bam Bam: posible regreso de Pizarro, la mano del Tano Ortiz y el caso de Vidal

Sobre la posibilidad de Damián Pizarro, el ex nueve sostuvo que “me gustaría que regresara. Si bien está en un fútbol más competitivo, no ha jugado. A lo mejor Colo Colo puede ser ese retomar su carrera, ese reinventarse para recuperar confianza. Y así poder regresar a Europa con más experiencia.

Bam Bam habló de Colo Colo: presión para el 2026, Damián Pizarro, Ortiz y Arturo Vidal.

Respecto a Ortiz, a quien conoce de México y acercó a Colo Colo, expuso que “lo importante es que está feliz y en el mejor club de Chile. Ahora partiendo de cero vamos a ver el real valor del Tano, creo que ya con una pretemporada tiene el conocimiento físico, el mental, esa conversación que tienes con los jugadores antes de empezar a competir, que puede ser fundamental“.

¿Arturo Vidal? “Dentro de la cancha, no sé si va a jugar mucho, pero las veces que se ponga la camiseta, ya lo sabemos, la defiende a muerte. Y de ese rol, que se empapen los jugadores jóvenes, y los que de alguna manera no sienten tanto la camiseta. Arturo la defiende a muerte”, opinó.

Por último, Bam Bam Zamorano sentenció que “yo estoy seguro y convencido de que voy a regresar a Chile, a Colo Colo o a la selección en algún momento“.

