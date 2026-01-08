Colo Colo tuvo una jornada de decisiones importantes ayer miércoles. Tras una reunión de directorio extraordinaria en Blanco y Negro se decidió aceptar las ofertas que llegaron por Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

El negocio es bueno para el Cacique, ya que el Vicho se va a Rosario Central a cambio de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase. Por su parte Saldivia hará lo propio hacia el Vasco da Gama por 1,8 millones de la moneda americana por el mismo porcentaje de su carta.

Sin embargo, estos no fueron los únicos puntos que se trataron en la reunión, ya que también se adelantó algo de trabajo en la búsqueda de más refuerzos que se sumen a los ya contratados Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.

Lamentablemente para Fernando Ortiz, hay una petición suya que sigue siendo ignorada por la dirigencia de Blanco y Negro. Y parece que la situación no cambiará en estos días.

El deseo de Ortiz que ignora Blanco y Negro

Según información entregada por La Tercera, uno de los puntos que fue pasado por alto en el directorio que fue la búsqueda de un nuevo arquero, algo por lo que Fernando Ortiz hace rato está pujando.

El entrenador albo quiere que Fernando de Paul tenga competencia bajo los tres palos, ya que por ahora solo tiene al canterano Eduardo Villanueva como alternativa. No obstante, sus deseos siguen siendo ignorados en el Cacique, ya que las prioridades son otras.

Ortiz quiere competencia para Fernando de Paul en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Por ahora lo urgente es sumar gente en la defensa, donde ya se analizan las opciones del argentino Óscar Salomón, el uruguayo Javier Méndez y el paraguayo Junior Barreto. Además, hay que cerrar el regreso de Damián Pizarro tras la partida de Salomón Rodríguez.

El próximo lunes 12 de enero se volverá a reunir el directorio de Blanco y Negro, donde se espera avanzar en esos puntos. ¿Podrá Ortiz convencer a la dirigencia de ir por un arquero en estos días previos a la junta?

Los números de Fernando de Paul en Colo Colo

En la pasada temporada 2025 el Tuto disputó con los albos un total de 28 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera, cuatro en Copa Chile, uno en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Recibió 34 goles y tuvo 10 porterías imbatidas en 2491 minutos de acción.