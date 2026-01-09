U. Católica suma cuatro refuerzos en el mercado de fichajes y va por más. Los cruzados vuelven a la Copa Libertadores este año después de una larga ausencia y siguen preparándose con todo.

Hasta ahora, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Justo Giani son los que han firmado su llegada a la precordillera.

La lista se extenderá, según confirmó el mismo Juan Tagle, presidente de Cruzados. “Seguimos buscando. Esperamos tener novedades pronto. Estamos buscando un defensor y un delantero, podría caer algo más también“, declaró.

“¿Plazo? Lo antes posible, porque tenemos desafíos importantes. El 20 de enero jugamos la Supercopa. Como nunca, hemos logrado tener plantel casi completo al principio de la pretemporada”, sumó.

Juan Tagle confirma más refuerzos para U. Católica | Photosport

ver también Matías Palavecino llega a Universidad Católica y coquetea con la Libertadores: “No es menor jugarla”

El amplio plantel de U. Católica para 2026

En ese sentido, el timonel de U. Católica destacó que trabajan por cumplir los deseos de Daniel Garnero para poder competir en todos los desafíos del año.

Publicidad

Publicidad

“Vamos a tener buenas novedades para que el plantel esté en la línea de lo que el DT pidió, un plantel de calidad y de muchos jugadores; vamos a tener algo así como 28-30 jugadores, además de los del fútbol formativo“, dijo.

Además de refuerzos, la UC ya renovó a Fernando Zampedri, Gary Medel, Darío Melo, Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Clemente Montes y Agustín Farías. Siguen las conversaciones con Eduard Bello, uno de los goleadores de la temporada 2025, por su estadía.