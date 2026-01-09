Universidad Católica logró uno de sus principales objetivos el 2025 y clasificó a Copa Libertadores. Por lo mismo, la Franja comenzó a reforzarse con todo y ya ha anunciado importantes refuerzos, pero no serían los únicos, ya que revelan que buscarían sellar la llegada de figura argentina.

Entre los refuerzos de este 2026 se encuentran las llegadas de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani, Matías Palavecino y este viernes revelaron el fichaje de Juan Ignacio Díaz, jugador que se suma desde O’Higgins.

Sin embargo, la UC no terminaría de sumar fichajes, ya que tiene un objetivo en la mira. “Entiendo que la prioridad es cerrar a Agustín García Basso y que está cerca de ser refuerzo cruzado“, reveló el periodista Bruno Sampieri en sus redes sociales.

La carrera de Agustín García Basso

El experimentado central de 33 años inició su carrera en Boca Juniors el año 2012, donde luego pasó por equipos como Douglas Haig, Sportivo Belgrano, Ramón Santamarina, Agropecuario, Estudiantes y Quilmes.

El 2022 dio el salto al extranjero, donde se sumó a Deportivo Cuenca de la liga ecuatoriana, donde tuvo una destacada temporada, lo que despertó el interés de Independiente del Valle.

ver también UC avisa que tiene lo que le faltaba para hacerse fuerte en Copa Libertadores: el Claro Arena

Tras otra buena temporada en el fútbol de Ecuador, el 2024 regresó a Argentina donde fichó por Racing Club, donde se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la Academia en la defensa.

Publicidad

Publicidad

Con Independiente del Valle logró la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador el 2023, mientras que con la Academia levantó la Copa Sudamericana el 2024, mientras que el 2025 se coronó campeón de la Recopa Sudamericana.

El jugador fue campeón con Racing en 2025. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Los refuerzos de la UC

En conversación con El Deportivo, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, comentó hace algunos días que a pesar de los fichajes anunciados, el plantel no está cerrado y habló del perfil de los jugadores que busca sumar esta temporada.

Publicidad

Publicidad

“Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”, señaló.