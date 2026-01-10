Alan Saldivia fue otro defensor central que salió de Colo Colo, aunque en su caso dejó mucho dinero en las arcas albas para desembarcar en el Vasco da Gama de Brasil. Luego de varios dimes y diretes en las negociaciones y desavenencias en los posibles acuerdos, el charrúa llegó por fin al cuadro carioca.

Aterrizó en Río de Janeiro este viernes 9 de enero a última hora. Evidentemente habló con la prensa que lo fue a buscar hasta el aeropuerto. Quisieron que él mismo se describiera en la cancha. “Me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho. Ser fuerte en los duelos, duelos aéreos. Lo que me toque”, apuntó el marcador central de 23 años.

“Eso y actitud, eso también me caracteriza mucho. Es parte de lo más fuerte que tengo y es lo que me define”, expuso Saldivia, quien se dio a conocer en el fútbol profesional en Colo Colo. Llegó a Pedrero procedente desde el Montevideo City Torque en una movida muy barata. Algo así como la prolífica apuesta con Pablo Solari.

Por cierto, el jugador que fue convocado a la selección de Uruguay que disputó los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 también dejó claro su compromiso por la nueva camiseta. Reveló también que su flamante entrenador tuvo un rol clave en su arribo.

Tweet placeholder

“Fernando Diniz habló conmigo. Yo hice un esfuerzo desde mi parte, siempre respetando al club donde estaba”, contó Saldivia. Tiene razón, pues se presentó a la pretemporada desde el inicio y estuvo en Pirque mientras se resolvía la negociación. Al contrario de su compatriota Maximiliano Falcón.

Publicidad

Publicidad

Para los hinchas de Vasco, Saldivia se juramentó no negociar el esfuerzo. “Estén tranquilos que siempre voy a dejar todo en el campo de juego. Siempre será así: de corazón. La actitud siempre estará presente”, soltó el ex zaguero del Cacique, donde seguramente llegará un compatriota a reemplazarlo: Javier Méndez desde Peñarol.

Tweet placeholder

ver también “Cumplí un ciclo en Colo Colo”: Alan Saldivia se despide de los Albos y parte a Vasco da Gama

Así le fue a Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Colo Colo terminó la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivas y quedó afuera de todos los certámenes internacionales en este año.

Publicidad

Publicidad

Así le fue a Vasco da Gama en la tabla del Brasileirao 2025

Vasco da Gama pretende mejorar lo hecho en el Brasileirao 2025: terminó la Serie A en el 14° puesto de la tabla.

Publicidad