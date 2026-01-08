Se acabó la espera y tras casi dos semanas de negociaciones entre las partes, hay acuerdo para que Alan Saldivia deje de ser jugador de Colo Colo. El central uruguayo parte definitivamente al fútbol brasileño.

Si bien Aníbal Mosa explicó el pasado miércoles que hubo una nueva propuesta alba para que el Vasco da Gama subiera la puntería económica, este jueves en la noche se definió todo. El jugador no va más en Macul.

Es más, este mismo viernes se despide de sus compañeros y partirá rumbo a Río de Janeiro. En Brasil ya tienen todo listo para oficializarlo y darle un importante respiro económico al Cacique.

Los montos y el acuerdo para el adiós de Alan Saldivia

Alan Saldivia finalmente deja Colo Colo y será jugador del Vasco da Gama. Tras largas negociaciones de Blanco y Negro para obtener un beneficio económico, el defensa deja el club y parte al Brasileirao.

Saldivia dice adiós al Monumental /Photosport

“Colo Colo y Vasco Da Gama avanzan en los detalles finales para el traspaso de Alan Saldivia. La operación contempla el pago de $1.2M por el 55% del pase. Saldivia viajará mañana rumbo a Brasil”, reveló Christopher Brandt, periodista de ESPN.

Publicidad

Publicidad

El jugador se había declarado en “rebeldía” también tras las últimas negativas de la directiva alba, situación que ya vivió Colo Colo hace un año con Maxi Falcón. Sin embargo, desde Brasil hicieron un último esfuerzo económico por su carta.

ver también Los tres defensores que Colo Colo tiene en la mira para reemplazar a Alan Saldivia en este mercado

Si bien no fue su mejor año en lo futbolístico, Saldivia deja Macul con un saldo de 19 duelos jugados en la Liga de Primera. Debutó en 2023 con los albos y tras tres años dice adiós al club para partir al Vasco da Gama.