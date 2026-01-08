Ya es un hecho. Tras un año buscando su carta, desde U de Chile ya pueden decir que contarán con Octavio Rivero como su nuevo delantero. El uruguayo tiene todo acordado para el arribo al CDA.

Es más, desde TNT Sports tiraron la bombita de que el jugador llegará esta semana a suelo nacional, previo a las pruebas físicas en su natal Uruguay. Tras anotar más de 10 goles en el reciente torneo ecuatoriano, llega como figura a la U.

Verónica Bianchi, periodista de TNT Sports reveló en el programa No es Para Tanto que está todo listo con el delantero en el CDA. “Sí, la U ha podido sellar la contratación del jugador, a falta de los exámenes médicos“, informó.

El contrato y el día que llega Octavio Rivero

U de Chile y Octavio Rivero tienen todo acordado para que el uruguayo sea su refuerzo este 2026. La periodista Verónica Bianchi dio detalles del itinerario para el arribo del goleador.

“Para el sábado llegaría a Chile (Rivero) para ponerse la camiseta de U de Chile. Este viernes son los chequeos en Uruguay y el sábado tomará el avión a Chile para ser presentado en los próximos días”, dijo la periodista.

Es más, la mujer rostro del canal TNT Sports tiró otra papita sobre la real razón que convenció al ex artillero de O’Higgins y Colo Colo. Es que además de lo económico, el extenso contrato también pesó en su decisión.

“No sería un contrato por menos de dos años, eso motivó el jugador”, cerró Vero Bianchi. Rivero será oficializado en los próximos días en la U, una vez supere los exámenes médicos.

