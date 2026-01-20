Es tendencia:
Universidad de Chile

Los goles de U de Chile vs S. Wanderers: tres asistencias de Assadi y doblete de Rivero

La U venció al cuadro de Valparaíso, donde poco a poco comienzan a tomar protagonismo en el equipo los nuevos jugadores.

Por Cristián Fajardo C.

U de Chile venció a Santiago Wanderers.
Universidad de Chile se enfrentó esta jornada a Santiago Wanderers, en el primer amistoso de la pretemporada 2026, al mando del nuevo técnico Francisco Meneghini.

En dos duelos disputados en el Centro Deportivo Azul, en el primero fue triunfo para la U con un marcador de 3-1, mientras que en el segundo fue un empate sin goles.

La gran figura de la jornada fue el refuerzo Octavio Rivero, quien se anotó con dos goles en sus primeros minutos como jugador de la U, lo que ilusiona a los hinchas con la campaña.

El otro que brilló fue Lucas Assadi, quien se anotó con tres asistencias, incluido en el gol de Felipe Salomoni, quien también movió las redes en el CDA.

Octavio Rivero se anotó con dos goles en el triunfo de la U. Foto: U de Chile.

La primera formación de Paqui Meneghini en U de Chile en el triunfo ante Santiago Wanderers

La U brilló en su primer amistoso

Universidad de Chile liberó el compacto del partido amistoso que jugaron esta jornada ante Santiago Wanderers en el CDA, que dejó una buena evaluación del plantel azul.

En los pocos minutos de un video compartido en YouTube se vio con mucho movimiento y control del balón a Lucas Assadi, demostrando que retoma el nivel de la segunda parte del año pasado.

Juntándose de buena forma con Eduardo Vargas, pero, sobre todo, con Octavio Rivero, a quien acompañó en los dos goles que pudo anotar el argentino ante el cuadro de Valparaíso.

Arranque soñado en la U de Chile: Octavio Rivero debuta con doblete y enciende la ilusión azul

Mira el compacto del partido:

