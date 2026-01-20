Es tendencia:
Universidad de Chile

Juan Martín Lucero adelanta la lucha con Rivero y Vargas: “Tienen mucha jerarquía”

El bombástico refuerzo de los azules asegura que llega en un gran momento para competir con dos compañeros muy buenos.

Por Cristián Fajardo C.

Juan Martín Lucero competiría por la delantera de la U.
Juan Martín Lucero competiría por la delantera de la U.

Universidad de Chile terminó con una de las grandes teleseries del verano en el mercado de fichajes, con la presentación oficial de Juan Martín Lucero como su nuevo refuerzo.

El goleador argentino tuvo una primera charla con el YouTube oficial del club, donde de inmediato habló sobre la gran competencia que tendrá en el puesto en delantera.

Esto, porque la U presentó en este mismo proceso a Eduardo Vargas y Octavio Rivero, donde incluso su compatriota argentino se inscribió con un doblete en el primer amistoso ante Santiago Wanderers.

Por lo mismo, el Gato Lucero asegura que se siente muy motivado por la gran competencia, la que lo encuentra en un momento futbolístico de gran nivel para dar la pelea.

Octavio Rivero fue titular en el primer amistoso de la U donde marcó dos goles. Foto: U de Chile

Lucero avisa que llega para pelear el puesto en la U

Juan Martín Lucero se puso de inmediato la indumentaria de Universidad de Chile, donde tendrá una durísima competencia en el puesto con Vargas y Rivero en los azules.

“Compartir con delanteros de esas características es muy bueno porque tienen mucha jerarquía. Mientras el plantel sea competitivo y el entrenador tenga mas herramientas va a poder armar un mejor plantel y nosotros mostrar un mejor rendimiento”, explicó Lucero.

En ese sentido, avisa que llega en buenas condiciones para dar la pelea, pero deja en claro que esta lucha será un beneficio muy grande para la U y sus objetivos de la temporada.

“Me encuentro en un gran momento, bien físicamente y mentalmente, vengo a dar lo mejor de mi, siempre dando el máximo, vengo para sumar desde donde me toque y mi idea principal es intentar salir campeón con la U”, precisó.

Revisa los detalles:

