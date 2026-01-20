Finalmente se hizo oficial. El argentino Juan Martín Lucero se convirtió en la cuarta y, hasta ahora, última incorporación de Universidad de Chile para la temporada 2026, en un acuerdo que lo ligará con la institución hasta diciembre del 2027.

Gracias a este fichaje, el equipo que dirige Francisco Meneghini contará con un tridente ofensivo de lujo, pues además del “Gato” consiguieron en este mercado de fichajes el regreso tras 14 años de Eduardo Vargas, además del arribo del uruguayo Octavio Rivero.

Un trío que genera altísimas expectativas en los hinchas de la U de Chile, pero que si nos regimos a las frías estadísticas, significa un importante retroceso si comparamos con los nombres que tenían los azules en el ataque durante el 2025.

Nuevo ataque en U de Chile trae menos goles que el anterior

Si tomamos en cuenta toda la última campaña, en el caso del ex goleador de Colo Colo convirtió en el 2025 un total de 11 goles con Fortaleza, entre torneos locales y Copa Libertadores. Mientras que “Turboman”, en su semestre con Audax Italiano, apenas convirtió siete.

Del nuevo tridente ofensivo en Universidad de Chile, quien más tantos anotó fue Octavio Rivero, con 14 entre la Liga Pro de Ecuador y la Libertadores con Barcelona de Ecuador. Si sumamos estos datos, nos dan un total de 32 conquistas.

Todo bien, pero y si miramos a los cuatro delanteros que se fueron del “Romántico Viajero”. La diferencia es abismal.

Lucas Di Yorio: 14 goles(entre Liga de Primera, Libertadores y Sudamericana)

14 goles(entre Liga de Primera, Libertadores y Sudamericana) Rodrigo Contreras: 10 (entre Liga de Primera y Copa Chile)

10 (entre Liga de Primera y Copa Chile) Leandro Fernández: 10 (entre Liga de Primera y Copa Chile)

10 (entre Liga de Primera y Copa Chile) Nicolás Guerra: 6 (en Liga de Primera, Copa Chile, Sudamericana y Supercopa)

6 (en Liga de Primera, Copa Chile, Sudamericana y Supercopa) TOTAL: 40 GOLES

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile verá acción en cancha este sábado 24 de enero, cuando visiten a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, a partir de las 23:00 horas.