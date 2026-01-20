¿Llega otro refuerzo? U. de Chile toma una decisión en el mercado de fichajes

Juan Martín Lucero ya llegó al país para convertirse en el cuarto refuerzo de U. de Chile en el mercado de pases. El delantero arribó este lunes al Aeropuerto de Santiago y debería ser presentado este martes.

Fue una larga espera por el jugador que rescindió su vínculo con Fortaleza para fichar por el Romántico Viajero. Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero llegaron como refuerzos antes que él.

Ahora, lo que todos se preguntan es si los azules tendrán más movimientos en el mercado, considerando que Lucas Assadi podría dejar el equipo ante el interés de Atlético Mineiro en Brasil.

El Mercurio confirmó que no habrá más incorporaciones en U. de Chile y que esta decisión no cambiará aunque salga Assadi. Cualquier ausencia será completada con jugadores de la cantera, cerrando así el plantel que dirige Francisco Meneghini.

U. de Chile cierra su plantel: no llega nadie más en el mercado de fichajes

Con esto, U. de Chile se queda con cuatro refuerzos en el mercado de fichajes. No llegará otro arquero ni tampoco se reemplazará a Matías Sepúlveda, quien dejó el club para ir a Lanús de Argentina.

Los azules siguen preparándose para el inicio de la temporada. Tras la suspensión de su amistoso con Racing, el Bulla agendó un partido con Santiago Wanderers, que se sumará al duelo contra Universitario.

En el torneo, la U debutará el viernes 30 de enero contra Audax Italiano. El duelo se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.