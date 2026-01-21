¿Se salvó Chile? Avisan radical decisión por la nueva Ley Wenger rumbo al Mundial 2026

Se venía discutiendo hace rato en el fútbol y ahora se trató de manera oficial: la llamada Ley Wenger. Esta iniciativa pertenece a Arsene Wenger, ex DT del Arsenal, el cual buscaba cambiar el reglamento a la hora de cobrar un fuera de juego.

La idea apunta a que un delantero debe tener todo su cuerpo por delante del rival para que se cobre offside, no solo una leve parte, como es actualmente con dudosos cobros bajo el VAR. Sin embargo, la respuesta a su iniciativa fue rotunda.

Tras la reunión de la International Football Association Board (IFAB), finalmente se le bajó el pulgar a la Ley Wenger. Sus impulsores buscaban que esta debutara en el Mundial 2026, aunque en la Premier League se abren a probar su sistema a futuro.

Los cambios que sí aprobaron por la Ley Wenger

Si bien se eliminó la posibilidad de implementar, por ahora, la Ley Wenger, Desde la cita oficial de la IFAB aclararon que buscan otros cambios que favorezcan la justicia en el fútbol.

“Lo que sí que se ha analizado en la reunión de la IFAB de Londres son las nuevas excepciones en las que entre a valorar el VAR. La polémica está en si el VAR puede entrar a revisar los córners”, reportó el medio AS.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, en las próximas reuniones se espera avanzar para que en los tiros de esquinas exista intervención tecnológica, ya que pueden afectar en un posible gol. Así lo dejó en claro un presitigoso ex réferi.

ver también Sigue la caída libre: Chile cae tres puestos en el primer Ranking FIFA del 2026

“Pierluigi Collina, el jefe de los árbitros de FIFA, lo ve fundamental y considera que hay tiempo sucifiente para entrar a revisar esas acciones antes de que se reanude el juego”, cerró el citado medio.