La temporada del fútbol chileno arrancó con una nueva edición de la Supercopa 2026, certamen que este año presenta un nuevo formato. La competencia reune a cuatro equipos y se disputará a partido único en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ciudad que será sede de todos los encuentros.

El torneo cuenta con la participación del campeón del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, y su subcampeón, Universidad Católica, junto al campeón de la Copa Chile, Huachipato, y su subcampeón, Deportes Limache.

Los equipos se enfrentan en dos semifinales y una gran final para definir al primer campeón de la temporada, que ya tiene a los equipos que lucharán por ganar el torneo nacional.

¿Cuándo es la final de la Supercopa de Chile?

Este domingo 25 de enero se disputará la gran final de la Supercopa de Chile 2026, con el atractivo duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los Cruzados llegan a este encuentro tras imponerse por un contundente 4-2 al campeón de la Copa Chile, Huachipato. Al frente estará Coquimbo Unido, monarca de la Primera División el año pasado, que este miércoles dejó en el camino a Deportes Limache luego de un vibrante 3-2.

ver también UC vs. Coquimbo: La IA vaticina la final de la Supercopa de Chile 2026

¿Qué pasa si hay empate en la Supercopa de Chile?

De acuerdo al reglamento de esta competición, en caso de que el partido termine en empate pasados los 90 minutos de juego, no habrá alargue y se definirá al ganador, tanto en semifinales como al campeón durante la final inmediata, por definición a penales.

