Supercopa de Chile

U. Católica vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y qué canal transmite EN VIVO la final de Supercopa de Chile

En pocos días se define al ganador de la Supercopa de Chile, entre Cruzados y Piratas.

Por Franccesca Arnechino

Este fin de semana se define al ganador de la Supercopa de Chile 2026.
Arranca oficialmente la temporada y el fútbol chileno conocerá a su primer campeón del 2026. Este fin de semana, Universidad Católica y Coquimbo Unido animarán la final de la Supercopa de Chile.

La UC llega encendida tras vencer 4-2 a Huachipato, mientras que el elenco pirata, vigente campeón del torneo nacional, selló su paso a la final luego de un ajustado 3-2 ante Deportes Limache.

U. Católica vs. Coquimbo: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 25 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, en el marco de la gran final por la Supercopa de Chile.

El partido entre Cruzados y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

UC vs. Coquimbo U.: La IA vaticina al campeón de Supercopa Chile 2026

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Este año el certamen presentó un nuevo formato, reuniendo a cuatro equipos y se disputará a partido único en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ciudad sede de todos los encuentros.

 ¿Qué pasa si hay empate en la Supercopa de Chile?

De acuerdo al reglamento de esta competición, en caso de que el partido termine en empate pasados los 90 minutos de juego, no habrá alargue y se definirá al ganador, tanto en semifinales como al campeón durante la final inmediata, por definición a penales.

