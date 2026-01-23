Arranca oficialmente la temporada y el fútbol chileno conocerá a su primer campeón del 2026. Este fin de semana, Universidad Católica y Coquimbo Unido animarán la final de la Supercopa de Chile.

La UC llega encendida tras vencer 4-2 a Huachipato, mientras que el elenco pirata, vigente campeón del torneo nacional, selló su paso a la final luego de un ajustado 3-2 ante Deportes Limache.

U. Católica vs. Coquimbo: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 25 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, en el marco de la gran final por la Supercopa de Chile.

El partido entre Cruzados y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Este año el certamen presentó un nuevo formato, reuniendo a cuatro equipos y se disputará a partido único en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ciudad sede de todos los encuentros.

¿Qué pasa si hay empate en la Supercopa de Chile?