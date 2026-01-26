Miguel Pinto vivió momentos muy lindos en Coquimbo Unido y pese a que ya no pertenece a ese club, vivió el título de la Supercopa ante Universidad Católica como un hincha más.

Los Piratas vivieron otro glorioso capítulo para su historia al dar una nueva vuelta olímpica. Los ahora dirigidos por Hernán Caputto vencieron en lanzamientos penales a los Cruzados y se quedaron el título que abre la temporada 2026 del fútbol chileno.

La alegría de Miguel Pinto

No solo en Coquimbo festejaron la Supercopa del equipo, sino que muy muy lejos también se unieron a la fiesta pirata. En México, Miguel Pinto celebró la nueva competición ganada por el club donde vivió lindos momentos como jugador y entrenador.

Pinto pasó sus últimas temporadas como futbolista bajo los tres palos de los Piratas. Ahí Estaban González le ofreció colgar los guantes e incorporarse a su cuerpo técnico a fines del 2024. El formado en Universidad de Chile aceptó y le achuntó medio a medio en su decisión.

Junto con el Chino González, Miguel Pinto fue campeón de la Liga de Primera 2025 y ante la partida de su jefe al Querétaro en este 2026, el mejor arquero de América en 2009 siguió sus pasos y también emigró a México, desde donde celebró a los Piratas.

“Felicitaciones Coquimbo, sigan agrandando la historia ‘Super Campeones'”, escribió Pinto en una historia de Instagram. “Feliz por todos ustedes, merecido totalmente”, agregó en otra postal en la red social.

Imagen: Instagram

Coquimbo Unido vive los mejores pasajes de su historia. Tras la partida del cuerpo técnico de Estaban González, con Hernán Caputto a la cabeza intentarán seguir dándole alegrías a sus hinchas. Disputarán la Copa Libertadores durante esta temporada.