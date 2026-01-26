Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

“Feliz por ustedes”: el festejo de Miguel Pinto en México por título de Coquimbo ante la UC

El ex arquero hoy es ayudante técnico de Estaban González en Querétaro de México.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Miguel Pinto fue campeón con Coquimbo en 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMiguel Pinto fue campeón con Coquimbo en 2025.

Miguel Pinto vivió momentos muy lindos en Coquimbo Unido y pese a que ya no pertenece a ese club, vivió el título de la Supercopa ante Universidad Católica como un hincha más.

Los Piratas vivieron otro glorioso capítulo para su historia al dar una nueva vuelta olímpica. Los ahora dirigidos por Hernán Caputto vencieron en lanzamientos penales a los Cruzados y se quedaron el título que abre la temporada 2026 del fútbol chileno.

La alegría de Miguel Pinto

No solo en Coquimbo festejaron la Supercopa del equipo, sino que muy muy lejos también se unieron a la fiesta pirata. En México, Miguel Pinto celebró la nueva competición ganada por el club donde vivió lindos momentos como jugador y entrenador.

Pinto pasó sus últimas temporadas como futbolista bajo los tres palos de los Piratas. Ahí Estaban González le ofreció colgar los guantes e incorporarse a su cuerpo técnico a fines del 2024. El formado en Universidad de Chile aceptó y le achuntó medio a medio en su decisión.

En Coquimbo Unido le echan la culpa a Universidad Católica por pelea en la Supercopa: “Se estaban riendo…”

ver también

En Coquimbo Unido le echan la culpa a Universidad Católica por pelea en la Supercopa: “Se estaban riendo…”

Junto con el Chino González, Miguel Pinto fue campeón de la Liga de Primera 2025 y ante la partida de su jefe al Querétaro en este 2026, el mejor arquero de América en 2009 siguió sus pasos y también emigró a México, desde donde celebró a los Piratas.

“Felicitaciones Coquimbo, sigan agrandando la historia ‘Super Campeones'”, escribió Pinto en una historia de Instagram. “Feliz por todos ustedes, merecido totalmente”, agregó en otra postal en la red social.

Publicidad
Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

Coquimbo Unido vive los mejores pasajes de su historia. Tras la partida del cuerpo técnico de Estaban González, con Hernán Caputto a la cabeza intentarán seguir dándole alegrías a sus hinchas. Disputarán la Copa Libertadores durante esta temporada.

Lee también
Chino González se lleva a figura clave de Coquimbo a Querétaro
Internacional

Chino González se lleva a figura clave de Coquimbo a Querétaro

"No les daremos en el gusto": Miguel Pinto le pega brutal palo a la U
Chile

"No les daremos en el gusto": Miguel Pinto le pega brutal palo a la U

¿Se desarma Coquimbo Unido?: "Que el DT lo haga antes..."
Chile

¿Se desarma Coquimbo Unido?: "Que el DT lo haga antes..."

Audax Italiano concretó el fichaje de figura argentina
Mercado de fichajes 2026

Audax Italiano concretó el fichaje de figura argentina

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo