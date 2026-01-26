No fue únicamente la obtención de la Liga de Primera 2025. Coquimbo Unido venció a Universidad Católica en la final de la Supercopa y, de esta manera, acrecentó aún más la épica de un 2025 glorioso.

Pese a la victoria, hubo un momento de tensión que terminó marcando el final del encuentro. Se trata de una especie de baile que hizo el Mono Sánchez y que desató la furia en Universidad Católica, que lo vio como una burla.

Juan Francisco Rossel fue el que llegó a empujar al meta de Coquimbo Unido y generó una batahola que terminó por empañar la celebración de los Piratas. En el elenco de la Cuarta Región, apuntan a responsabilidad de los propios precordilleranos en la calentura del encuentro.

Las explicaciones de la trifulca

Algunos apuntaron directamente al Mono Sánchez como responsable de una provocación hacia el público de Universidad Católica. Sin embargo, en Coquimbo Unido es otra la versión de la historia, tal como narró Juan Cornejo a Radio ADN.

“Creo que a veces cuando uno está jugando y se dicen cosas, tienen que aguantarse después cuando te toca perder. Nosotros hemos perdido y hemos aguantado cosas. El Mono festejó con nuestra barra, nunca le hizo gestos a ellos ni nada”, empezó diciendo el jugador pirata.

“Ellos también estaban hablando cuando estábamos pateando la tanda de penales, se estaban riendo, entonces si después no les gusta perder que tampoco vengan a hacer gestos antes de tiempo”, añadió.

Mono Sánchez celebró con todo el título | Photosport

¿Qué dijo el Mono Sánchez respecto al alboroto?

“¿La trifulca con Rossel? Fui a celebrar con mi familia y mis hijos, hice el baile que tengo con mi hija y me empujan. No pasa nada, ni siquiera es tema”, explicó Diego Sánchez.