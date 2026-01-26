Es un referente de Coquimbo Unido, llegó a siete títulos en su carrera y apunta su foco a Waterman

Juan Cornejo fue un símbolo de Coquimbo Unido en los dos títulos que el cuadro aurinegro ganó en el último tiempo. El lateral izquierdo además fue un arma peligrosa con su pegada de pelota detenida o incluso mediante centros desde la banda. Luego de su paso por Universidad Católica, el zurdo estuvo una campaña en Deportes Antofagasta.

Y tras salir de los Pumas, recaló en el Barbón, donde ha vivido muchos buenos momentos. “Este es el cuarto año que llevo en Coquimbo. Salir campeón con este club ha sido muy lindo para todos, especialmente para la gente que quizá no lo esperaba porque no había podido salir campeón”, dijo Juan Cornejo en TNT Sports Chile.

“Estamos muy felices, esperamos tener un buen año. Obviamente los equipos empiezan a ver los videos y se torna más difícil. Sabíamos que sería así, creemos que fuimos superiores. Nos creamos buenas ocasiones de gol y pudimos concretar mejor”, analizó Cornejo, quien en su trayectoria también cuenta pasos por Audax Italiano y el León de México.

Juan Cornejo y todo Coquimbo Unido celebraron la Supercopa. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Tuvo más. “Estamos felices porque hicimos un gran partido, es un premio a lo que hicimos en 90 minutos. Sabemos que habrá muchos partidos, todos tendremos la oportunidad de jugar. Nos preparamos para eso”, manifestó Juan Cornejo, quien tiene 35 años y ha jugado 108 encuentros en Coquimbo Unido.

Juan Cornejo ganó cinco títulos en la UC: tres Campeonatos Nacionales y dos Supercopas. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Si bien fueron partidos por una copa, los tomamos como preparación para lo que viene”, aseguró Cornejo, quien ya tiene la vista fija en el duelo de campeones con que el Barbón le dará inicio a su participación como defensor del título: la visita a Universidad de Concepción, monarca de la Primera B.

Juan Cornejo llega a dos títulos en Coquimbo Unido y le apunta a Waterman

El primer escollo de Coquimbo Unido como defensor de los títulos será ante un viejo conocido: Universidad de Concepción, rival con el que los Piratas abrirán su participación en la Liga de Primera 2026. “Es un rival difícil”, aseguró Juan Cornejo, quien ya tiene el foco puesto en el certamen local.

“Está Cecilio (Waterman), que lo conocemos muy bien. Tiene buenos jugadores. Será difícil, esperamos sacar un buen resultado”, dijo Cornejo, quien parece ser uno de los intocables de Hernán Caputto en el inicio del proceso del ex DT de Deportes Copiapó.

Cecilio Waterman celebra junto a Camargo y Salinas: el panameño anotó 13 goles en 32 partidos por Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

El panameño Waterman regresó al Campanil tras una positiva campaña en Coquimbo Unido, donde terminó como el goleador del equipo campeón. La UdeC también fichó al golero uruguayo Santiago Silva, al lateral zurdo Antonio Díaz desde Universidad de Chile y un dúo de Cobreloa: Patricio Romero y Jorge Espejo.

Cecilio Waterman celebra un gol que anotó en la Serie Río de La Plata. (Enzo Santos/FocoUy/Photosport).

Otros fichajes que se sumaron a Waterman: Pablo Parra, Jeison Fuentealba, Cristhofer Mesías, David Retamal, quien tendrá otro préstamo en la institución estudiantil procedente de Universidad de Chile y el argentino Leonel González. Todos estarán al mando del argentino Juan Cruz Real.