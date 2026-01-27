De manera inesperada, a Coquimbo Unido se le abren las puertas para sumar una nueva incorporación de cara a una agitada temporada 2026. Todo gracias al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) quien habilitó al delantero argentino Rodrigo Holgado.

El futbolista de 30 años recibió el castigo de la FIFA, bajo los cargos de falsificación de documentos familiares para poder jugar con la selección de Malasia; sin embargo, desde el ente jurídico revirtieron el fallo “con efecto inmediato“, es decir, pueden volver a las canchas este 2026.

En el caso de Holgado, meses atrás reapareció en Coquimbo para acompañar al plantel que finalmente conquistó la Liga de Primera, y por supuesto que aparece como primera opción para su regreso al fútbol profesional. De hecho, iniciaron conversaciones, pero no todo es felicidad.

Holgado prepara su regreso a Coquimbo

El único inconveniente que impide poder sellar a la brevedad esta vuelta al puerto pirata es que mantiene contrato vigente con su actual club, América de Cali, por toda la temporada 2026, por lo que el cuadro chileno tendría que negociar con ellos.

Pero no es lo único. El periodista argentino Lucas González Diez, del canal de YouTube AZZ, señaló que Holgado fue ofrecido a Independiente de Avellaneda, y que contaría con la venia del técnico Gustavo Quinteros. El problema es que tienen hasta hoy para firmarlo.

Ante ese panorama, son dos las opciones que tiene el futbolista de 30 años para volver a jugar. Mantenerse en Colombia y cumplir su contrato con América, o regresar definitivamente a Coquimbo, el club donde se convirtió en goleador y figura.

¿Cómo fue el paso por los “piratas”?

Si bien tuvo su primera etapa en el 2018, con Coquimbo en Primera B, su explosión definitiva fue en el 2023, donde convirtió 16 goles y tres asistencias en 29 encuentros, con 2.547 minutos en cancha.

¿Cuándo juegan los aurinegros?

El campeón vigente del fútbol chileno iniciará la defensa de su título este sábado 31 de enero, cuando reciba en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a la Universidad de Concepción a partir de las 20:30 horas. Esto tras intercambio de localía a raíz de los incendios forestales en la Región de Biobío.

