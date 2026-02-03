El “factor Tano” que cambia el escenario para Víctor Dávila en Colo Colo

La teleserie de Víctor Dávila y Colo Colo parece estar llegando a su fin, y no de la manera que los hinchas albos esperaban. Finalmente, tras un largo tira y afloja entre las partes, el delantero chileno se quedaría en el América de México y no se transformaría en el fichaje “bombástico” que ilusionaba al pueblo colocolino de cara a este 2026.

La información fue dada a conocer en las últimas horas por el periodista deportivo mexicano, Edgar Morales, quien prácticamente sentenció la no llegada de Dávila a Macul. Además, el comunicador agregó un factor clave en esta historia: las dudas que existen en Blanco y Negro respecto a la continuidad de Fernando Ortiz en la banca del Cacique.

ver también ¡Ya hay plan B! Colo Colo le empieza a quitar su respaldo a Fernando Ortiz

Las dudas por el ‘Tano’ le cierran las puertas a Dávila:

“🚨🦅🇨🇱 EL FUTURO DE DÁVILA APUNTA A QUE SE QUEDE 🚨👀”, señaló el periodista en su cuenta de X (antes Twitter), para luego detallar los motivos que provocaron un cambio de escenario que, hasta hace una semana, parecía favorable para Colo Colo: “La disposición desde México cambió y en #America hoy se priorizan otras posiciones; su salida dejó de ser urgente. Ya sin Aguirre, Dávila sigue convocado y considerado por Jardine”, explicó.

Posteriormente, Morales añadió un elemento que en Chile ya comenzó a hablarse con fuerza y que dice relación con el futuro del actual DT albo: “🇨🇱Desde Chile me dicen que la continuidad del Tano Ortiz está en duda en #ColoColo, y él era el principal impulsor del fichaje. 👀🚨 Con el mercado en México cerrando el 9 de febrero y sin directorio citado, el tiempo juega en contra y todo apunta a que se quede 🦅”, sostuvo.

Foto: Captura de X.

De esta manera, la teleserie entre Víctor Dávila y Colo Colo parece llegar a su fin de forma negativa para el hincha albo, que se había ilusionado con la llegada de un refuerzo de jerarquía. Un escenario que, por ahora, deja al ex delantero de Huachipato y CSKA Moscú continuando su carrera en el fútbol mexicano, mientras en Macul deberán replantear su búsqueda de refuerzos de cara a una temporada 2026 que ya comenzó con cuestionamientos.

Publicidad