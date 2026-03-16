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El duro golpe del Presidente Kast a la ANFP: “Suma urgencia” a la reforma de Sociedades Anónimas

El Gobierno emitió un comunicado de prensa que es un balde de agua fría para las dirigencias de los clubes chilenos.

Por Cristián Fajardo C.

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Pablo Milad pierde otra batalla por la reforma al fútbol.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTPablo Milad pierde otra batalla por la reforma al fútbol.

Un duro golpe recibió la ANFP, esta vez de parte del Presidente José Antonio Kast, luego que decidieron darle “suma urgencia” al proyecto de Ley de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas.

Fue mediante de un comunicado de prensa de parte del ministerio del Deporte, encabezado por Natalia Duco, quienes explicaron los pasos a seguir para darle urgencia al tema.

El proyecto fue aprobado hace unos días por la cámara del senado, por lo que ahora debe pasar a los diputados, pero requería de un lineamiento de parte de la nueva administración.

Desde la ANFP habían conversado para tratar de demorar la nueva legislación, lo que ahora con lo comunicado deja en duda que puedan lograr el cometido desde Quilín.

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Fue mediante de un comunicado de prensa que fue subido a las plataformas digitales del ministerio del Deporte, que se informó sobra la última decisión tomada por el Presidente José Antonio Kast.

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“El Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, informa que ha decidido poner suma urgencia al proyecto de ley que reforma la ley N°20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, luego de haber analizado su contenido y haber escuchado las opiniones de los principales involucrados en su discusión“, explican.

“Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente”, detallan.

Se espera que dentro de los próximos días se legisle nuevamente donde se revise cómo se instaurarán los cambios, donde el fútbol puede sufrir serios cambios administrativos.

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