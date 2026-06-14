Las nuevas lesiones en el cuadro azul obligan a Fernando Gago a introducir modificaciones en su 11 para ir por el triunfo ante los cementeros de visita.

Con la misión de achicar la distancia con Colo Colo, que hasta hoy es de 16 puntos en la tabla de posiciones, en Universidad de Chile ya definieron su formación titular para enfrentar a Unión La Calera, por la jornada 15 en Liga de Primera.

Como le ha ocurrido en las últimas semanas, el técnico Fernando Gago volverá a hacer modificaciones en su oncena, principalmente por la reciente lesión de Charles Aránguiz. La buena noticia es que cuenta con un abanico de opciones para ese puesto.

Para el cierre de su participación en la primera rueda del Torneo Nacional, la U de Chile cuenta con los regresos a las citaciones de Marcelo Díaz, Israel Poblete, además de los seleccionados nacionales Fabián Hormazábal y Agustín Arce. A ellos se suma Nicolás Fernández, quien se recuperó de su molestia muscular.

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¿Cuál es la formación de la U de Chile ante La Calera?

En relación al equipo que le ganó como local a Deportes Concepción, última referencia en Liga de Primera, Gago realizará dos modificaciones, como las vueltas de Israel Poblete y Nicolás Ramírez para ocupar los lugares de Aránguiz y Bianneider Tamayo, respectivamente.

Así las cosas, U de Chile salta a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en delantera.

Mientras que en la banca estarán el meta Cristopher Toselli; los defensores Bianneider Tamayo y Nicolás Fernández; los volantes Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Lucas Romero y Elías Rojas; más los atacantes Lucas Assadi y Juan Martín Lucero.

¿Cuándo se juega el encuentro?

Por la jornada 15 en Liga de Primera, Universidad de Chile visita a Unión La Calera en el Estadio “Nicolás Chahuán Nazar”, este domingo 14 de junio desde las 15:00 horas.