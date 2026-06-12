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¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO Unión La Calera vs. U. de Chile por la Liga de Primera

Los azules visitan al conjunto cementero, buscando un triunfo para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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U. de Chile visita a Unión La Calera para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional.
© PhotosportU. de Chile visita a Unión La Calera para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile, junto a su main sponsor Jugabet, prepara su próximo desafío por la Liga de Primera frente a Unión La Calera, rival que le ha complicado las cosas a Fernando Gago desde su llegada a la banca azul.

En lo que va de la temporada, ambos equipos se han enfrentado dos veces por la Copa de la Liga y en ambas ocasiones los cementeros se quedaron con la victoria, tanto en el Estadio Nacional como en el Nicolás Chahuán.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 2.37. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 23.700. El empate tiene un factor de 3.22 y la victoria de los cementeros 3.51.

Los azules buscan un triunfo para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional – Photosport

Los azules buscan un triunfo para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional – Photosport

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este domingo 14 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 15 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…

  • Universidad de Chile se enfrentará a Unión La Calera el domingo 14 de junio.
  • Fernando Gago dirige al cuadro azul, que jugará a las 15:00 horas el Estadio Nicolás Chahuán.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este partido de fecha 15.
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