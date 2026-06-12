Universidad de Chile, junto a su main sponsor Jugabet, prepara su próximo desafío por la Liga de Primera frente a Unión La Calera, rival que le ha complicado las cosas a Fernando Gago desde su llegada a la banca azul.
En lo que va de la temporada, ambos equipos se han enfrentado dos veces por la Copa de la Liga y en ambas ocasiones los cementeros se quedaron con la victoria, tanto en el Estadio Nacional como en el Nicolás Chahuán.
En Jugabet el triunfo de la U está pagando 2.37. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 23.700. El empate tiene un factor de 3.22 y la victoria de los cementeros 3.51.
Los azules buscan un triunfo para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional – Photosport
U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este domingo 14 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 15 de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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En resumen…
- Universidad de Chile se enfrentará a Unión La Calera el domingo 14 de junio.
- Fernando Gago dirige al cuadro azul, que jugará a las 15:00 horas el Estadio Nicolás Chahuán.
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este partido de fecha 15.