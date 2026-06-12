Los azules visitan al conjunto cementero, buscando un triunfo para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile, junto a su main sponsor Jugabet, prepara su próximo desafío por la Liga de Primera frente a Unión La Calera, rival que le ha complicado las cosas a Fernando Gago desde su llegada a la banca azul.

En lo que va de la temporada, ambos equipos se han enfrentado dos veces por la Copa de la Liga y en ambas ocasiones los cementeros se quedaron con la victoria, tanto en el Estadio Nacional como en el Nicolás Chahuán.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 2.37. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 23.700. El empate tiene un factor de 3.22 y la victoria de los cementeros 3.51.

Los azules buscan un triunfo para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional – Photosport

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este domingo 14 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 15 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

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ZAPPING: 99 (HD)

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En resumen…