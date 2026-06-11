Los azules visitan a los Cementeros para cerrar la primera rueda del campeonato nacional.

Universidad de Chile tiene en la mira en su próximo desafío por la Liga de Primera frente a Unión La Calera, rival que le ha complicado las cosas a Fernando Gago desde su llegada a la banca azul.

En lo que va de la temporada, ambos equipos se han enfrentado dos veces por la Copa de la Liga y en ambas ocasiones los cementeros se quedaron con la victoria, tanto en el Estadio Nacional como en el Nicolás Chahuán.

U. de Chile busca despegar en la tabla de posiciones en Liga de Primera – Photosport

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Unión La Calera juegan este domingo 14 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 15 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Fernando Gago chocará con la “bestia negra” de U de Chile: “Las conclusiones no son buenas”

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026