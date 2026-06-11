El técnico de los azules sabe que no ha podido ante los cementeros, a quienes enfrentará por tercera vez.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a la gran bestia negra que ha tenido Fernando Gago desde su arribo al país, con un nuevo duelo ante Unión La Calera, esta vez por la Copa de La Liga 2026.

Los azules ya han enfrentado en dos oportunidades al cuadro cementero, ambas por la Copa de La Liga, donde La Calera se llevó los puntos tanto en el Estadio Nacional como en el estadio Nicolás Chahuán.

Por lo mismo, Gago debe analizar bien el equipo que enfrentará el domingo, donde asegura que ha sacado conclusiones de los partidos jugados, aunque fueron por otro torneo.

“Desde el resultado las conclusiones no son buenas, porque buscamos competir. Hay aspectos positivos y negativos. Los partidos son distintos, con variantes, buscaremos corregir errores y aprovechar virtudes, entonces cada partido tiene una matiz e idea de juego, además de modificar para generar situaciones de ataque”, explicó.

Fernando Gago necesita un triunfo con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gago suma dos derrotas ante La Calera

Una situación extraña es la que vive Universidad de Chile con Fernando Gago, porque enfrentarán por tercera vez en el año a Unión La Calera, donde ya han chocado dos veces por la Copa de La Liga y, aunque no lo crea, también lo harán por la Copa Chile.

Si bien los azules han perdido en los encuentros, Gago asegura que ha sacado la foto del equipo cementero, aunque no quiere dar pistas: “Si te respondo todo eso La Calera anota todo…”

“Obvio que anoto situaciones de juego, tratando de ver capacidades de los jugadores que pensamos que pueden jugar y las capacidades del rival. En base a eso sacar aprovecho en ver ventajas ofensiva y ver dónde nos pueden lastimar”, detalló.

“Se hacen análisis en situaciones que pueden pasar, a veces no pasan, son acciones de juego, el futbol y la acción individual determina mucho. Intentaremos tratar de seguir con la identidad, de seguir buscando protagonismo y sabiendo lo que genera el rival”, finalizó.

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