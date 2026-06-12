Colo Colo vs Cobresal: Fernando Ortiz apuesta por capitán de la Roja para reemplazar a Joaquín Sosa

El Cacique juega este sábado ante Cobresal y debe afrontar la primera fecha sin el central charrúa. Tampoco estará Javier Méndez ante los mineros.

Colo Colo no quiere desaprovechar la distancia en la Liga de Primera y saltará a la cancha este sábado para enfrentar a Cobresal y con el objetivo de cerrar a lo grande la primera fase del torneo. El Cacique jugará en simultaneo con el Mundial y el duelo entre Brasil y Marruecos. Sin embargo, se espera un lleno total en el Estadio Monumental.

Este encuentro será más que importante para Fernando Ortiz ya que empiezan a cumplir con las fechas de sanción Joaquín Sosa y Javier Méndez. Los uruguayos fueron expulsados ante Universidad Católica y recibieron dos fechas de suspensión. Por lo que ante los mineros pagan la primera jornada.

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La principal preocupación del “Tano” es la ausencia de Sosa ya que venía siendo fundamental en el equipo y pieza inamovible en la defensa. Sin embargo, el adiestrador se la juega por un formado en casa para asumir su lugar.

Esto tiene relación con Bruno Torres que fue convocado para este sábado. El defensa de 18 años cuenta con una extensa experiencia en la selección nacional. En 2025 ya disputó el Mundial Sub 17 y este año lidera la categoría Sub 20. Incluso ha sido capitán y dijo presente en los últimos amistosos ante Brasil donde portó la jineta de capitán.

Bruno Torres fue capitán en el triunfo de Chile ante Brasil Sub 20 en el CAR José Sulantay.

Entre los convocados, en relación al último partido ante Huachipato por Copa de la Liga, también se suma el retorno de Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez. El lateral y el volante dijeron presente en los amistosos de la selección. Por lo que todo indica que serán titulares ante Cobresal. Al igual que Gabriel Maureira que participó de los amistosos de la Sub 20.

¿Cuál será la formación de Colo Colo?

Con la ausencia de Joaquín Sosa, Colo Colo tendrá que modificar su esquema para recibir a Cobresal. Según indicó TNT Sports, en la última práctica del día viernes el equipo que probó Fernando Ortiz fue con Gabriel Maureira en el arco.

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Defensa con línea de tres con Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg, mientras que por las bandas vuelve Jeyson Rojas y Diego Ulloa. El mediocampo repite con Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Lautaro Pastrán. Para dejar en ataque a Leandro Hernández y Javier Correa.

Los convocados en Colo Colo para la fecha 15 de la Liga de Primera ante Cobresal.

Además se detalló que como Alvaro Madrid aún no está al 100%, sería alternativa este sábado. El encuentro entre Colo Colo y Cobresal está programado a las 17:30 horas y será arbitrado por Diego Flores, y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.