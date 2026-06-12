Fernando Ortiz espera reforzar a Colo Colo con jugadores de gran nivel. Promete que no traerán arroz graneado para el segundo semestre.

Fernando Ortiz pocas veces se sale del típico molde para declarar. Se le puede poner play y casi siempre son lugares comunes. Pero en esta jornada dejó una píldora que alegrará a los hinchas de Colo Colo.

Al ser consultad por refuerzos del próximo mercado, lo primero que hizo fue respaldar a su plantel actual. “Estoy satisfecho con los jugadores que hoy tengo en la plantilla, lo dije desde comienzo de temporada”, confesó.

Pero luego indicó que para el segundo semestre habrán contrataciones que le darán un salto de calidad al Cacique.

“En el momento que me siente con el presidente veremos quiénes pueden venir, por la ida que tengo. Será un intercambio de palabras para generar algo positivo. Los que puedan venir estarán a la altura de lo que es Colo Colo“, argumentó.

Ortiz espera tener jugadores que estén a la altura de Colo Colo

Ortiz tiene el foco puesto en que Colo Colo sea campeón

Agregó Ortiz que sigue con la mira puesta en levantar la copa a fin de año. “Las expectativas para el segundo semestre son las mismas, salir campeón, lo dijimos desde principio de temporada”, contó.

También dijo que hay algo que quiere que el plante vaya comprendiendo. “Me gustaría que tengan concentración, pasar de un sistema táctico a otro, que entiendan el partido en un momento dado. Eso es satisfactorio”, indicó.

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Sobre la segunda rueda, piensa que “son mas difíciles, vienen partidos decisivos de descenso y eso le llena la cabeza a jugadores. Será más difícil, tenemos que estar preparados física y mentalmente”.

Finalmente, quiere la excelencia en Colo Colo. “Nunca estaré conforme con el rendimiento del equipo. De mi parte y los jugadores tratamos de rendir un poco más, porque es posible alcanzar millones de situaciones que ocurren en el campo de juego”, cerró.