Colo Colo define su formación para enfrentar a Cobresal en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

Colo Colo vuelve a la cancha para cerrar la primera rueda de la Liga de Primera. Este sábado 13 de junio, los albos reciben a Cobresal para mantener amplia ventaja en la tabla de posiciones.

El Cacique es puntero del torneo con 33 puntos y le saca 10 unidades a su perseguidor más cercano, Universidad Católica. Por eso, Fernando Ortiz manda lo mejor que tiene a la cancha del Estadio Monumental.

La gran duda en la formación estaba en la defensa y quién reemplazaría a Joaquín Sosa, castigado por dos fechas en el torneo nacional. El técnico no improvisa y le da su lugar a Erick Wiemberg.

En el resto de la oncena, el DT celebra el regreso de Gabriel Maureira desde la Roja Sub 20, y de Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa desde la adulta. Los tres vuelven a la titularidad este sábado en Macul.

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El campeón de invierno: la formación de Colo Colo contra Cobresal en la Liga de Primera

Según Cacique Pasión, la formación de Colo Colo será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Leandro Hernández, Javier Correa.

Los albos terminarán el fin de semana como campeones de invierno de la Liga de Primera. Después, cambiarán el foco y pasarán a pensar en la Copa Chile, que inicia el próximo fin de semana con el partido contra Deportes Recoleta.