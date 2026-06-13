El extremo ha ido elevando su nivel en los Albos y fue la figura del triunfo ante Cobresal.

Lautaro Pastrán ha dado vuelta su situación en Colo Colo y emerge como figura en el súper líder del fútbol chileno. Ricardo Dabrowski celebra el buen presente del jugador.

Los Albos ya habían asegurado terminar la primera rueda de la Liga de Primera como punteros, pero también querían hacerlo con una nueva victoria que ratifique el andar sólido de los dirigidos por Fernando Ortiz. No dejaron dudas con el 3-0 ante Cobresal.

La postura de Dabrowski

Ricardo Mariano Dabrowski en un nombre que genera mucho respeto en Colo Colo. Por esta razón, analizó el presente de los Albos y quedó muy conforme con lo hecho ante los Mineros. El campeón de Copa Libertadores valoró la diferencia que plasmó el equipo del Tano.

“Este partido refleja la posición de los equipos en la cancha. Cobresal venía muy mal y bueno hoy Colo Colo puso el buen rendimiento que viene teniendo a través de varios partidos. Fue un resumen del momento futbolístico de ambos equipos”, indicó Dabrowski a RedGol.

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Lautaro Pastrán tuvo un arranque bastante irregular en los Albos, siendo bastante cuestionado, pero en los últimos partidos se ha transformado en una importante variante para Fernando Ortiz. Dabrowski celebró el alza del extremo y reflexionó a que esto se debe por el buen presente en general del equipo.

“En la medida que un equipo va teniendo buenos resultados, van apareciendo destellos de jugadores y por ahí va cambiando. Un partido aparece uno, al otro, otro jugador y eso en un poco lo que se genera por la confianza, por los resultados, por el rendimiento y eso está sucediendo. Eso es muy bueno para Colo Colo y para el equipo”, cerró el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

Pastrán anotó contra Cobresal y fue la figura. Imagen: Photosport

Los Albos le sacaron 12 puntos de ventaja a Coquimbo Unido, su más inmediato perseguidor. Universidad Católica puede acortar la diferencia a 10 unidades, pero lo cierto es que se van al receso del torneo con una ventaja muy importante. Son los mayores candidatos a dar la vuelta olímpica.