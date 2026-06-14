El "Romántico Viajero" va en busca de un triunfo para acortar distancia con el líder Colo Colo; mientras los "cementeros" quieren salir del fondo de la Tabla de Posiciones.

Un duelo de necesitados marca la jornada dominical de la fecha 15 en Liga de Primera, con el encuentro que enfrenta a Universidad de Chile visitando a Unión La Calera en el Estadio “Nicolás Chahuán Nazar” de esta localidad.

El equipo que dirige Fernando Gago viene de quedar eliminado en Copa de la Liga, y busca acortar distancias con el líder Colo Colo, quien le aventaja por 16 puntos. Mientras la escuadra de Martín Cicotello es el colista del torneo y quiere salir de esa incómoda posición.

Además, la U buscará revertir una mala racha que tiene ante La Calera durante este 2026, pues en los dos encuentros que jugó contra ellos en Copa de la Liga, no le pudo ganar. Una derrota de visita y un empate en el Estadio Nacional.

ver también ¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO Unión La Calera vs. U. de Chile por la Liga de Primera

Sigue el minuto a minuto entre la U y La Calera: