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Liga de Primera

U de Chile vs. La Calera: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

El "Romántico Viajero" va en busca de un triunfo para acortar distancia con el líder Colo Colo; mientras los "cementeros" quieren salir del fondo de la Tabla de Posiciones.

Por Alfonso Zúñiga

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Universidad de Chile supera a Unión La Calera en Liga de Primera.
© PhotosportUniversidad de Chile supera a Unión La Calera en Liga de Primera.

Un duelo de necesitados marca la jornada dominical de la fecha 15 en Liga de Primera, con el encuentro que enfrenta a Universidad de Chile visitando a Unión La Calera en el Estadio “Nicolás Chahuán Nazar” de esta localidad.

El equipo que dirige Fernando Gago viene de quedar eliminado en Copa de la Liga, y busca acortar distancias con el líder Colo Colo, quien le aventaja por 16 puntos. Mientras la escuadra de Martín Cicotello es el colista del torneo y quiere salir de esa incómoda posición.

Además, la U buscará revertir una mala racha que tiene ante La Calera durante este 2026, pues en los dos encuentros que jugó contra ellos en Copa de la Liga, no le pudo ganar. Una derrota de visita y un empate en el Estadio Nacional.

¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO Unión La Calera vs. U. de Chile por la Liga de Primera

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Sigue el minuto a minuto entre la U y La Calera:

¡GOOOOOOOOL DE UNIÓN LA CALERA!

Sobre el final del primer tiempo, con OTRO CABEZAZO, aparece MATÍAS CAMPOS LÓPEZ para descontar en los 45'...

UNIVERSIDAD DE CHILE 2-1 UNIÓN LA CALERA

43' ¿DE QUÉ TE VAS A DISFRAZAR ARCE?

El volante quedó mano a mano con el arco de La Calera y mandó la pelota a las nubes. 2-0

ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE LA "U"

Otro cabezazo, esta vez de EDUARDO VARGAS para aumentar las cifras a favor del Romántico Viajero.

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37' ¡LO QUE ACABA DE PERDERSE LA U!

Desborde por izquierda de Ignacio Vásquez y su centro lo saca Daniel Gutiérrez cuando se metía en el segundo palo Maxi Guerrero. 2-0

28' LAS PRIMERAS TARJETAS AMARILLAS DEL PARTIDO

Para Yonathan Andía en La Calera por agresión y Eduardo Vargas en Universidad de Chile. 2-0

ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE LA "U"

El cabezazo de NICOLÁS RAMÍREZ en el área chica para abrir el marcador en La Calera.

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¡GOOOOOOOOOL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE!

EDUARDO JESÚS VARGAS ROJAS pone otro cabezazo y a los 17' aumenta la ventaja para el Romántico Viajero...

UNIVERSIDAD DE CHILE 2-0 UNIÓN LA CALERA

15' NUEVO AVISO DE LA U

Dos cabezazos en el área, entre Vargas y Guerrero. Contiene Nicolás Avellaneda. 1-0

GOOOOOOOOL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

NICOLÁS RAMÍREZ con golpe de cabeza abre la cuenta en el minuto 6...

UNIVERSIDAD DE CHILE 1-0 UNIÓN LA CALERA

SE DEMORÓ EL INICIO DEL ENCUENTRO

Todo porque el árbitro Franco Jiménez no quería arrancar sin que sacaran los rollos de papel de la cancha de La Calera.

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Por la jornada 15 en Liga de Primera ya se enfrentan en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar"...

UNIÓN LA CALERA vs. UNIVERSIDAD DE CHILE

Sigue este partido junto a nosotros.

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

Unión La Calera y Universidad de Chile ya pisan el gramado sintético del Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" para cerrar la participación de ambos en la primera rueda del Campeonato Nacional.

HABLÓ FERNANDO GAGO EN LA PREVIA

"El objetivo es tratar de sumar la mejor cantidad de puntos posibles. Lo del partido con Audax era en otro contexto, lo mental sabíamos que no logramos el objetivo. Hubo momentos donde debemos sostener el ritmo de juego y eso debemos trabajar. Hay situaciones que se repetirán y trataremos de potenciar donde creemos que podemos ganar el partido", puntualizó el técnico de la U.

LA BANCA DE UNIÓN LA CALERA

El argentino Martín Cicotello tiene como hombres de recambio al portero Nelson Espinoza; los defensores Vicente Lavín y Michael Maturana; los mediocampistas Carlo Villanueva y Benjamín Argandoña; más los atacantes Francisco Pozzo, Bayron Oyarzo, Axel Encinas y Maximiliano Fernández.

LA BANCA EN UNIVERSIDAD DE CHILE

El técnico Fernando Gago tiene como hombres de alternativa al meta Cristopher Toselli; los defensores Bianneider Tamayo y Nicolás Fernández; los volantes Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Lucas Romero y Elías Rojas; más los atacantes Lucas Assadi y Juan Martín Lucero.

LOS ÁRBITROS DEL ENCUENTRO

Franco Jiménez dirigirá el partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile, secundado por Wladimir Muñoz y Emilio Bastías; mientras que el cuarto árbitro es Nicolás Millas.

En el VAR estarán Miguel Araos y Alejandro Molina.

FORMACIÓN TITULAR DE UNIÓN LA CALERA

Martín Cicotello confirma el 11 estelar para enfrentar a Universidad de Chile...

Nicolás Avellaneda en el arco; Yonathan Andía, Christopher Díaz, Nicolás Palma y Daniel Gutiérrez en defensa; Joaquín Soto, Cristián Gutiérrez, Kevin Méndez y Yerko Leiva en mediocampo; Matías Campos López y Sebastián Sáez en delantera.

FORMACIÓN TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El técnico Fernando Gago confirmó su oncena para enfrentar a La Calera...

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en delantera.

EL CEMENTO LE PESA AL CHUNCHO

En los dos encuentros que sostuvieron en Copa de la Liga, el equipo de Fernando Gago no pudo ganarles. En el estadio donde hoy se juega fue victoria de Unión La Calera ante la U por 1-0.

DOS REALIDADES OPUESTAS

Mientras Universidad de Chile quiere acortar su distancia con el líder Colo Colo, que actualmente es de 16 puntos; Unión La Calera a esta hora es el único colista del Torneo Nacional con 11 unidades, aunque recordemos que les quitaron seis por alineación indebida de extranjeros. Tema que está en el TAS.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

El Estadio "Nicolás Chahuán" recibe la continuidad de la fecha 15 en Liga de Primera con el duelo que enfrenta al colista Unión La Calera ante una Universidad de Chile que está obligada a sumar.

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