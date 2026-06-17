Pese al terrorífico segundo tiempo contra La Calera, aseguran que la idea del argentino es replicar el once para el duelo del jueves en el Nacional.

Universidad de Chile vive un irregular momento, en algo que quedó demostrado en el último empate 2-2 ante Unión La Calera, donde iban ganando por dos goles de ventaja ante de desmoronarse en el segundo tiempo.

Algo que, si bien ha costado la crítica de los hinchas y la autocrítica de algunos jugadores, dejó con una buena evaluación de parte del técnico Fernando Gago, puntualizado en los primeros 45 minutos en el estadio Nicolás Chahuán.

Por lo mismo, aseguran que busca repetir el once que comenzó ante el cuadro cementero, ahora en el duelo pendiente ante O’Higgins de este jueves, teniendo precaución con algunos elementos que terminaron con molestias, como Nicolás Ramírez y Lucas Barrera.

La U podría repetir esta formación ante O’Higgins. Foto: Martin Thomas/Photosport

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La U quiere repetir el once que se desmoronó ante La Calera

Así al menos lo detalló el periodista Marcelo Díaz, en TNT Sports, donde asegura que es bien complicado que se vean cambios en la formación titular de Universidad de Chile.

“Yo diría que no habrá cambios, no hará modificaciones, no está Matías Zaldivia tampoco, del resto del equipo no habrá movimientos y mantendrá el once que tuvo un bien primer tiempo ante La Calera, que se pudo haber ido 3-0 en la primera parte, pero ha sido de los buenos pasajes con Gago”, explicó.

“Uno se queda con la remontada de La Calera, donde fue otra U, pero es lo que intenta Gago para el día jueves”, detalló en su información.

En ese sentido, puntualiza que había preocupación por la lesión en el ojo de Nicolás Ramírez, pero que ya entrena normal, además que Lucas Barrera salió tocado de una lesión muscular pero que hay confianza de que no tenga problemas para ser estelar ante los de Rancagua.

¿Cuál sería la formación de la U vs O’Higgins?

Si Fernando Gago define repetir la alineación titular de Universidad de Chile ante O’Higgins, para el duelo a las 20.00 horas del jueves en el Estadio Nacional, no habrá grandes sorpresas.

Los azules formarían con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce en los volantes; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en delantera.

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