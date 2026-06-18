Los azules jugarán su duelo pendiente por la fecha 13 en Liga de Primera ante el Capo de Provincia. Un duelo que puede traer muchas consecuencias para el torneo.

Este jueves 18 de junio finaliza la primera rueda en Liga de Primera con el encuentro que Universidad de Chile enfrentará a O’Higgins, en duelo pendiente por la jornada 13, a raíz de la participación de los rancagüinos en Copa Sudamericana.

Un encuentro relevante para las opciones del equipo de Fernando Gago de acercarse a la parte alta de la Tabla de Posiciones al cierre del tramo inicial. Actualmente la diferencia de puntos que tiene con el líder Colo Colo es de 15 puntos.

Por todo lo anterior, lo que ocurra desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional es fundamental no sólo para la U de Chile, es que si O’Higgins gana a domicilio también se mete en la zona de copas internacionales y daría el salto hasta el sexto puesto.

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¿Qué pasa si la U de Chile gana, empata o pierde con O’Higgins?

En caso que el Romántico Viajero se reencuentre con los triunfos ante su hinchada, acabará la primera rueda del Campeonato Nacional en el tercer puesto con 24 puntos, y tendrá mejor diferencia de gol que quienes hoy tienen esa cantidad, como Coquimbo Unido y Palestino.

Las cosas cambiarían radicalmente para la U de Chile si es que pierde con O’Higgins. En ese caso, el equipo de Gago caerá al 10° lugar con 20 unidades. El más beneficiado será el Capo de Provincia, quien saltará hasta la quinta colocación con 23.

Ahora, si azules y celestes empatan en Ñuñoa, habrá movimientos menores en la clasificación. El Bulla va al sexto lugar con 22 positivos, mientras que los de la ciudad heroica ascenderán a la novena posición con 21.

Así está la Tabla de Posiciones en Liga de Primera

En síntesis