Fernando Gago y el Romántico Viajero necesitan con urgencia una victoria en la Liga de Primera.

Universidad de Chile pasa por un momento de muchas interrogantes y pocas respuestas. Para encontrarlas, Fernando Gago tiene lista la formación para medirse ante O’Higgins.

El Romántico Viajero no ha logrado levantar cabeza de la mano de Pintita. De hecho, están más lejos del líder Colo Colo que cuando llegó el ex volante de Real Madrid. Ante el Capo de Provincia se pondrán al día en la Liga de Primera, cerrando así la primera rueda del torneo.

La formación de U. de Chile

Universidad de Chile no es capaz de encontrar regularidad. Durante el último fin de semana empató ante Unión La Calera, pese a que lo ganaba 2-0. En la segunda parte se les fue el partido de las manos y los Cementeros lo aprovecharon.

El Bulla está en el 9° lugar con 21 puntos, mientras el líder es Colo Colo con 36 unidades. Una distancia que para muchos ya es irremontable. Por ahora, lo más realista para los Azules es pensar en ir subiendo en la tabla. Si es que vencen a O’Higgins, llegarían al 3° puesto.

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Para el encuentro ante el Capo de Provincia, la U no contará ni con Lucas Assadi ni con Franco Calderón. El primero sufrió la muerte de su abuelo, mientras el segundo se encuentra enfermo. Por esta razón, ambos quedaron fuera de la convocatoria.

De acuerdo a Bolavip, la formación será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Gago no logra consolidar su idea en U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile y O’Higgins juegan este jueves 18 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. De no conseguir un triunfo, Fernando Gago y los suyos tendrán un duro cierre de una primera rueda para el olvido en la Liga de Primera.