Le decían el Mágico, tiene 61 años, sueña con ser entrenador del cuadro del carbón y recuerda sus dos etapas bajo la tutela del Ingeniero Pellegrini. "Llegué desgarrado a Católica y eso me pasó la cuenta", reconoció.

Qué duda cabe, Manuel Pellegrini es el director técnico más exitoso que ha salido del fútbol chileno, aunque lleva mucho tiempo alejado de la competencia. Pero cuando su carrera recién comenzó, tuvo en dos clubes a un mediocampista nacido en Lota que era casi infalible en los penales.

También tuvo una experiencia internacional con la selección chilena en los Juegos Panamericanos de 1987. Y ganó tres títulos en el balompié nacional. En tres clubes diferentes: con Cobreloa se coronó campeón de la primera división. Mientras que con Colo Colo y Universidad Católica conquistó una Copa Chile.

Las referencias son para Luis Avelino Ceballos, quien también alzó trofeos en la Primera B con Lota Schwager y Everton de Viña del Mar. “Estoy en mi tierra natal, Lota. Trabajando como todos los mortales”, le contó a RedGol en una entrevista donde repasó su vida actual.

Fue técnico en dos clubes, Malleco Unido y Fernández Vial Femenino, ¿qué tal?

Sí, estuve por ahí, pero corrió harta agua debajo del puente después de eso. Dirigí al Vial femenino, también ha pasado un tiempo. Hoy estoy a cargo de la selección de Lota. Me pidieron si podía colaborar, he dirigido a la selección de Coronel, a los chicos de Lota y ahora estoy en este nuevo proyecto. Obviamente es amateur, uno pone al servicio la experiencia. Y como soy de acá, la gente todavía se acuerda de uno.

Luis Ceballos (de gris) vive en su tierra. (Foto: Cedida).

¿Por qué fue futbolista?

Siempre me gustó jugar a la pelota. Me gustaba ver cómo les brillaban las piernas a los futbolistas. Mi sueño era ser profesional. Me acuerdo de la época de (Carlos) Caszely y (Severino) Vasconcelos, esa dupla de jugadores. Me gustaba Miguel Ángel Gamboa, lo recuerdo de Lota Schwager. Después lo conocí cuando fui a México y me lo he vuelto a topar en las ceremonias del Colegio de Entrenadores.

Tuvo el placer de jugar con Patricio Bonhomme, goleador histórico de Lota…

Yo lo veía, le decían el sempiterno Patricio Bonhomme. Salía en el diario. Yo decía que tenía que ser con él. Me acuerdo cuando fui a comprar el primer sueldo, me dieron dos billetes. A él le pasaban un turro de billetes. Dije ‘algún día cobraré como él’. Son experiencias. Siempre veía a mi mamá, mi papá cómo se esforzaban y se sacaban la mugre. No tenía otra opción.

¿Hizo algún trabajo en las minas de carbón?

Sí, trabajé en superficie. Me habían hecho contrato, tenía que decidir si seguir ahí. Estuve un mes, estudié electromecánico, trabajé en motores y eso. Tenía que tomar una decisión: ser futbolista o seguir trabajando. Dije que quería ser jugador, iba a ganar plata e iba a poder ayudar a mis padres. Era difícil, imagínate un minero. No tenía otra alternativa, era futbolista o futbolista para sacar a mi familia de esa situación. Éramos siete hermanos. Gracias a dios se pudo.

¿Es hincha de la U?

No, yo tenía un cuñado que era fanático de la U. Cuando supo que iba a la U, estaba feliz. Siempre me ha gustado Lota Schwager y Colo Colo. Después cuando apareció Cobreloa, me gustaba Cobreloa.

¿Quién es tu referente como DT?

Manuel Pellegrini. Me dirigió en O’Higgins, era uno de sus regalones ahí. Después me llevó a la Católica. Un día nos encontramos, yo estaba en Colo Colo, dando vueltas por Providencia. Pasé por Santa Rosa y estaba Miguel Ardiman y Pellegrini me dijo ‘de haber sabido que iba a Colo Colo, me lo traigo a la Católica’.

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Luis Ceballos: fue crack en el fútbol chileno y ovaciona a Manuel Pellegrini

Además de las glorias que tuvo en el fútbol chileno y de su experiencia con Manuel Pellegrini, Luis Ceballos recordó con RedGol cómo se fraguó su llegada a Universidad Católica, otro club donde trabajó a las órdenes del Ingeniero, hoy DT del Real Betis en España.

“Yo le dije que el otro año podía ser. Salí de Colo Colo, fui a Colombia (N. de la R: a Independiente Santa Fe) y me llamó para venir. Tuve una mala ocurrencia de salir a andar en bicicleta y el sillín se me pegó en la pierna. Llegué desgarrado y nunca supe. Eso me pasó la cuenta”, recapituló el Mágico Ceballos.

Luis Ceballos con la camiseta de Universidad Católica. (Foto: Archivo).

¿Cómo fue tu experiencia con la selección chilena?

Cantar el himno nacional en otro país es impagable. Fue en los Panemericanos de Indianápolis. Para muchas personas no tiene mucho valor. Pero uno se emociona. El que jugó sabe de qué estoy hablando.

En el plantel de la Católica de 1995 y 1996, Ceballos vivió una situación que con los años contó sin tapujos. “En partidos de Copa no había exámenes de doping. Corrían cosas raras y el que quería tomar, tomaba”, confesó el Mágico en una entrevista con la revista El Agora.

¿Cómo fue esa situación de dopaje?

En el fútbol pasan cosas, que no se digan es diferentes. No creo que Manuel Pellegrini haya sabido. O lo corta al tiro de raíz. Son cosas que pasan. Uno de los que me condenaba era Mauricio Israel y después tuvo que salir arrancando del país. Después me condenó Raúl Torrealba y resulta que tenía plata escondida en las paredes el hueón.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo dos hijos grandes, el mayor tiene 38 y el menor, 32. Tengo cuatro nietas. La mayor tiene 11 años (Rafaella). Después Amparo y unas gemelas. Una es fanática de Cristiano Ronaldo, la otra de Messi.

¿Algún sueño pendiente?

Tengo 61 años, me hubiese gustado dirigir Lota Schwager. Han pasado hartos técnicos, lamentablemente no he podido llegar. Al presidente que está lo dirigí cuando estuve con Marcelo Miranda y por llamarle la atención, uno busca corregir para bien, pero él ha dicho que se ha equivocado. Pero nunca se me acercó.