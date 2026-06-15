El ídolo de la Roja habló sobre la posibilidad de ejercer como DT, título que ya posee. Ahí fue directo en relación a su vínculo con equipos del país.

Iván Zamorano es voz autorizada siempre para hablar del fútbol nacional. Radicado en Estados Unidos, uno de los grandes artilleros de la selección chilena se puso en modo DT, donde hace rato tiene el título de entrenador.

“De técnico que me han llamado muchas veces, pero no he querido ejercer porque me siento muy cómodo con lo que hago. Tomé una decisión desde que falleció mi papá, donde yo tenía 13 años, que cuando nacieran mis hijos quería aprovecharlos al máximo”, dijo al podcast Esto Queda Acá.

Fue ahí que Bam Bam fue “apretado” por los conductores Manuel Neira y Rafael Olarra, quienes le preguntaron abiertamente por tres equipos a la hora de dirigir. Siempre con sinceridad, el ex goleador del Real Madrid respondió sin titubear.

Zamorano descarta de plano a su “archirrival”

Ante la consulta sobre dirigir en la selección chilena, Colo Colo y U de Chile, Iván Zamorano no lo dudó. Pese a que no se ve ejerciendo aún en la banca, dice que está dispuesto a darle una mano a dos de esos tres equipos.

Zamorano sigue ligado a las comunicaciones en Norteamérica /Photosport

“Creo que si soy técnico no los vería (a mis hijos). Soy un tipo muy exigente, estaría todo el día pensando en estructuras, tácticas, planificaciones. Hoy disfruto de ellos, trato de estar presente”, aseguró, antes del “pero” en su respuesta.

Es que como Bam Bam vive y respira fútbol, confesó que “si se trata de la selección, si se trata de Colo Colo en algún momento, siempre voy a estar a disposición para conversar y poder ver”.

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“¿Y la U?”, le insistió el Rafa Olarra. Zamorano dudó y dijo que “la U no po’. Sabes que le tengo mucho respeto a la U, mi mamá es de la U, pero no dirigiría”, cerró el eterno goleador chileno.