El astro galo quedó como el máximo artillero de su país tras el doblete contra Senegal. De paso, se candidatea como el número uno a nivel planetario en una Copa del Mundo.

Kylian Mbappé sigue haciendo historia. El astro de Francia anotó dos de los tres tantos de su país, en lo que fue el triunfal debut por 3-1 ante Senegal. De paso, mete miedo con alcanzar un codiciado récord.

Es que el hombre del Real Madrid llegó a un total de 14 goles con su anotación en el Mundial 2026, en tres Copas del Mundo. Con esa cifra se acerca al artillero máximo en la historia del torneo, Miroslav Klose.

El recordado atacante alemán lidera la lista con 16 goles en 24 partidos, en un total de cuatro mundiales disputados. Si bien hubo figuras como Ronaldo que estuvieron a un paso de igualarlo, de los vigentes solo Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían darle caza.

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Ranking de goleadores en mundiales: Mbappé al acecho

Kylian Mbappé sigue siendo figura en copas del mundo y tras anotar en su debut en el Mundial 2026, se acerca a pasos agigantados a Miroslav Klose. El alemán sigue siendo el número uno en la lista.

Ranking de goleadores históricos de los mundiales:

1. Miroslav Klose: 16 goles en 24 partidos Alemania Mundial: 2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles)



2. Ronaldo: 15 goles Brasil



3 . Kylian Mbappé: 14 goles Francia



3. Gerd Müller: 14 goles República Federal de Alemania



4. Just Fontaine: 13 goles Francia



4. Lionel Messi: 13 goles Argentina



Mbappé el máximo artillero de su país /Getty Images

Con su tanto ante Senegal, Mbappé llegó a 58 tantos jugando por la selección de Francia. Ahí quedó como máximo artillero histórico de dicho país, tras pasar al recordado Oliver Giroud.

Klose quiere entregar el récord:

Miroslav Klose habló en la previa de la Copa del Mundo y se sinceró sobre la opción de que le quiten el sitial de artillero máximo en un Mundial. El alemán dijo que “me parece bien. El récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo”.

Klose, una leyenda viva en Alemania /Getty Images

“Soy un gran admirador suyo (Messi), siempre lo he sido. Espero que mi récord se bata en este torneo. Con más equipos, hay más partidos y, por lo tanto, más oportunidades de marcar”, cerró.