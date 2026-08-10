Ricardo Dabrowski señala que Leandro Hernández tiene un gran potencial y que para ir al extranjero a triunfar no hay una fórmula única: pone de ejemplos a Salas y Zamorano.

Uno de los jóvenes que mayor rendimiento ha alcanzado con Fernando Ortiz en la banca es Leandro Hernández, que se consolida como titular y además goleador del Cacique.

La fecha pasada le marcó a Everton y volvió a repetir este fin de semana en La Calera, siendo clave para que los albos mantengan un paso firme hacia la estrella 35.

Con 21 años, suma cuatro goles y cuatro asistencias en el torneo, a lo que debe sumar, un gol en Copa Chile y otro tanto en Copa de la Liga.

Por eso la duda es si debe seguir manteniendo ese nivel en el Cacique o si será mejor que busque una experiencia en el extranjero, considerando el buen nivel exhibido.

Leandro Hernández se consolida en Colo Colo

El consejo a Leandro Hernández: “La personalidad”

Ricardo Dabrowski, ex DT de Colo Colo, piensa que “lo mejor es estar más preparado para salir y eso implica tener mayor experiencia”, por lo que siente que es positivo que se pueda mantener jugando en el Cacique.

Eso sí, a veces el tren no pasa dos veces. “Las oportunidades llegan en determinados momentos. Llega una oferta y es hoy, por eso son condiciones difíciles viendo de afuera”, explica.

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Incluso cuenta que lo habló hace más de 20 años con Claudio Bravo. “Cuando él empezaba, me decía que podía llegar una oferta. Uno le decía que es mejor tener una cierta cantidad e partidos para jugar más preparado. Pero si llega la oferta, es tomarla o dejarla, ahora ya”, manifiesta.

Sobre Hernández, piensa que “por su estilo creo que se puede adaptar a distintos estilos de fútbol, lo importante es la personalidad, la cabeza, para seguir creciendo”.

De hecho, pone como ejemplos a dos grandes del fútbol nacional. “Como Salas que pasó por River y luego triunfó en Europa. Pero Bam Bam se fue joven a Suiza y también hizo una gran carrera. Por eso creo que depende de la personalidad de cada uno, no hay una fórmula única”, sentenció el Polaco.