Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

El camino de Zamorano o el de Salas: le recomiendan a Leandro Hernández “estar fuerte de cabeza”

Ricardo Dabrowski señala que Leandro Hernández tiene un gran potencial y que para ir al extranjero a triunfar no hay una fórmula única: pone de ejemplos a Salas y Zamorano.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Dabrowski pone como ejemplos a Zamorano y Salas para hablar del futuro de Hernández
© IA GeminiDabrowski pone como ejemplos a Zamorano y Salas para hablar del futuro de Hernández

Uno de los jóvenes que mayor rendimiento ha alcanzado con Fernando Ortiz en la banca es Leandro Hernández, que se consolida como titular y además goleador del Cacique.

La fecha pasada le marcó a Everton y volvió a repetir este fin de semana en La Calera, siendo clave para que los albos mantengan un paso firme hacia la estrella 35.

Con 21 años, suma cuatro goles y cuatro asistencias en el torneo, a lo que debe sumar, un gol en Copa Chile y otro tanto en Copa de la Liga.

Por eso la duda es si debe seguir manteniendo ese nivel en el Cacique o si será mejor que busque una experiencia en el extranjero, considerando el buen nivel exhibido.

Leandro Hernández se consolida en Colo Colo

Leandro Hernández se consolida en Colo Colo

El consejo a Leandro Hernández: “La personalidad”

Ricardo Dabrowski, ex DT de Colo Colo, piensa que “lo mejor es estar más preparado para salir y eso implica tener mayor experiencia”, por lo que siente que es positivo que se pueda mantener jugando en el Cacique.

Eso sí, a veces el tren no pasa dos veces. “Las oportunidades llegan en determinados momentos. Llega una oferta y es hoy, por eso son condiciones difíciles viendo de afuera”, explica.

Vozinha aparece tras no ir a La Calera y apoya a Colo Colo desde su hogar

ver también

Vozinha aparece tras no ir a La Calera y apoya a Colo Colo desde su hogar

Incluso cuenta que lo habló hace más de 20 años con Claudio Bravo. “Cuando él empezaba, me decía que podía llegar una oferta. Uno le decía que es mejor tener una cierta cantidad e partidos para jugar más preparado. Pero si llega la oferta, es tomarla o dejarla, ahora ya”, manifiesta.

Sobre Hernández, piensa que “por su estilo creo que se puede adaptar a distintos estilos de fútbol, lo importante es la personalidad, la cabeza, para seguir creciendo”.

De hecho, pone como ejemplos a dos grandes del fútbol nacional. “Como Salas que pasó por River y luego triunfó en Europa. Pero Bam Bam se fue joven a Suiza y también hizo una gran carrera. Por eso creo que depende de la personalidad de cada uno, no hay una fórmula única”, sentenció el Polaco.

Lee también
Superclásico familiar: la historia del hermano de Iván Román en la U
Chile

Superclásico familiar: la historia del hermano de Iván Román en la U

La nueva maniobra comercial de Colo Colo con Vozinha
Colo Colo

La nueva maniobra comercial de Colo Colo con Vozinha

En Italia revelan nuevas movidas del Milan para fichar a Darío Osorio
Mercado de fichajes 2026

En Italia revelan nuevas movidas del Milan para fichar a Darío Osorio

"Voy a demostrar talento y cahuín": Pinilla ficha en nuevo programa
Chile

"Voy a demostrar talento y cahuín": Pinilla ficha en nuevo programa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo