El exseleccionado chileno creó una panadería artesanal que nació mientras espera una nueva oportunidad para volver a dirigir.

Miguel Ramírez encontró una nueva forma de mantenerse activo mientras espera volver a sentarse en un banco del fútbol chileno. El exfutbolista y mundialista de Francia 1998 incursionó con “Gol de Masa Madre”, emprendimiento de panadería artesanal que lleva apenas dos meses.

El proyecto nació a partir de una inquietud personal. Según explicó el entrenador a Las Últimas Noticias, durante años tuvo problemas al consumir marraqueta y hallulla, por lo que comenzó a buscar una alternativa que le resultara más saludable.

La nueva pasión de Miguel Ramírez

“Yo pasaba con acidez, hinchado”, relató Ramírez sobre las molestias que tenía tras comer pan tradicional. Así llegó al proceso de fermentación con masa madre y con el tiempo, la idea terminó transformándose en un emprendimiento que hoy busca seguir creciendo.

Aunque “Cheíto” lleva poco tiempo con su negocio, asegura estar conforme con la recepción que ha tenido, “Llevo recién dos meses, pero estoy muy contento porque las personas me dicen que son muy ricos y saludables”, comentó.

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El exentrenador incluso analiza ampliar el proyecto y dar un nuevo paso con la apertura de una cafetería, “No descarto arriesgarme y poner una cafetería, donde la gente pueda ir a comer y a disfrutar del fútbol”, señaló.

También destacó que sus preparaciones son sencillas: “Lo que yo cocino solo tiene agua, sal y harina sin preservantes”. Actualmente, busca un lugar donde eventualmente pueda instalar su negocio de manera estable.

“Es mi terapia…”

El emprendimiento también se convirtió en una vía de escape durante su período alejado de las bancas, “Siempre quise tener algo extra al fútbol, porque es importante poder limpiar la cabeza cuando uno no está inserto en el medio”, explicó.

Y encontró en la elaboración de pan una actividad que disfruta especialmente: “La masa madre es mi terapia y amasar me despeja ahora que estoy sin trabajo”.

De todos modos, Ramírez no se desconecta del fútbol. El técnico sigue la actualidad y espera una nueva oportunidad para regresar a dirigir, “Seguimos a la espera de una nueva opción para reinsertarnos en el fútbol”, afirmó.

En resumen…