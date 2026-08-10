Este portero de 21 años, quien fue mundialista Sub 20 en Chile durante 2025, finalmente no arribará al Romántico Viajero y se quedará en la Liga MX para suplir la baja de un legendario compatriota.

A pesar de que la U de Chile estuvo muy cerca de incorporar al arquero colombiano Jordan García, finalmente el mundialista cafetalero del León de México nunca llegó al Centro Deportivo Azul. En el Romántico Viajero quisieron evitar el descalabro con el fichaje del central uruguayo Valentín Gauthier.

Por eso mismo, solicitaron a la Fiera que enviara exámenes médicos antes del viaje de García a suelo chileno. Pero el elenco azteca rechazó esa petición y el traspaso quedó caído sin vuelta atrás. Rápidamente, el meta de 21 años encontró nuevo club en la Liga MX.

Así lo informó el medio Superdeportivo, que dio cuenta de que García pronto se sumará al Atlante. Allí será compañero del argentino Martín Sarrafiore, quien se incorporó desde O’Higgins a la máxima categoría del fútbol azteca. “Las directivas cerraron el acuerdo de manera definitiva”, reportó aquel sitio.

Jordan García en acción durante el Mundial Sub 20 de Chile, donde Colombia terminó en el 3° lugar. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“La transferencia se concreta bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra”, aseguró la nota firmada por el periodista César Merlo, un especialista en el reporteo del mercado de fichajes. Esa incorporación se dio por la emergencia médica de un compatriota del joven García.

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De la U de Chile al Atlante: el frenesí de Jordan García, reemplazante de David Ospina

Con la página de la U de Chile completamente como parte de la historia, el colombiano Jordan García pronto se incorporará al Atlante para ponerse a las órdenes del mítico entrenador Miguel Herrera, el Piojo, quien debe paliar una importante baja de un refuerzo.

El legendario David Ospina, arquero que es el jugador con más partidos internacionales en la selección de Colombia. A poco de su arribo, el experimentado golero manifestó un problema en el brazo. Precisamente en el mismo codo que le habían operado en 2023 cuando militaba en Al-Shabab de Arabia Saudita.

David Ospina tiene 37 años y llegó al Atlante desde Atlético Nacional de Colombia. (Lachlan Cunningham/Getty Images).

Eso sí, cuando Herrera reveló ese problema médico de Ospina, fue muy elogioso con el portero Óscar Jiménez, a quien ratificó como su meta titular. Vale decir, Jordan García deberá remar desde atrás si es que quiere algo que ni siquiera llegó a soñar en Universidad de Chile: jugar.