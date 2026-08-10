El delantero de 21 años será baja para los octavos de final ante Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica recibió una mala noticia en la previa de su esperado duelo ante Estudiantes de La Plata por octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero Juan Francisco Rossel, fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla.

La información fue confirmada este lunes por Cruzados mediante un parte médico, donde detallaron que el atacante de 21 años pasó por una meniscectomía parcial artroscópica.

Rossel pasa por el quirófano y se pierde Copa Libertadores

Rossel fue operado este lunes

Según informó Universidad Católica, el procedimiento se realizó durante la mañana de este lunes en la Clínica UC Christus.

La intervención estuvo a cargo de Julio Espinoza, traumatólogo del plantel cruzado, y de acuerdo con la institución, la cirugía se desarrolló sin inconvenientes.

“La cirugía resultó exitosa y el jugador iniciará pronto una fase de recuperación cuyos plazos serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados”, informó el club.

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Por ahora, Católica no entregó un tiempo específico de recuperación para el delantero, por lo que habrá que esperar su evolución para conocer cuándo podrá volver a las canchas.

La ausencia de Rossel representa un problema para Daniel Garnero justo cuando el conjunto precordillerano afronta uno de los desafíos más importantes de su temporada.

La UC se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores, serie en la que deberá afrontar primero el compromiso en Argentina y posteriormente definir la clasificación como local.

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En resumen…