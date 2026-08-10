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Copa Libertadores

Coquimbo Unido vs. Platense: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Libertadores

Coquimbo Unido visita a Platense por octavos de final de Copa Libertadores 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Coquimbo Unido visita a Platense por octavos de final de Copa Libertadores 2026.
© PhotosportCoquimbo Unido visita a Platense por octavos de final de Copa Libertadores 2026.

Continúa la Copa Libertadores 2026 y en los próximos días veremos el duelo de octavos de final entre Platense y Coquimbo Unido, que se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Vicente López, Argentina.

El equipo chileno buscará dar el golpe en Argentina. Por su parte, Platense avanzó a octavos luego de vencer por 2-0 a Corinthians en Brasil y espera aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.

Coquimbo Unido enfrentará a Platense por Copa Libertadores – Photosport

Coquimbo Unido enfrentará a Platense por Copa Libertadores – Photosport

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Platense?

Coquimbo Unido y Platense, juegan este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas de Chileen el Estadio Ciudad de Vicente López, por octavos de final de Copa Libertadores.

El partido entre Piratas y El Calamar, será transmitido a través de la señal de ESPN 5 y de manera online, a través de Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)
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En resumen…

  • Coquimbo Unido enfrentará a Platense este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas.
  • El partido por octavos de Copa Libertadores será en el Estadio Ciudad de Vicente López.
  • Disney+ Premium transmitirá de manera online el duelo entre Piratas y El Calamar.
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