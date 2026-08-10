Continúa la Copa Libertadores 2026 y en los próximos días veremos el duelo de octavos de final entre Platense y Coquimbo Unido, que se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Vicente López, Argentina.
El equipo chileno buscará dar el golpe en Argentina. Por su parte, Platense avanzó a octavos luego de vencer por 2-0 a Corinthians en Brasil y espera aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.
Coquimbo Unido enfrentará a Platense por Copa Libertadores – Photosport
¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Platense?
Coquimbo Unido y Platense, juegan este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas de Chileen el Estadio Ciudad de Vicente López, por octavos de final de Copa Libertadores.
El partido entre Piratas y El Calamar, será transmitido a través de la señal de ESPN 5 y de manera online, a través de Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
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Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores
En resumen…
- Coquimbo Unido enfrentará a Platense este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas.
- El partido por octavos de Copa Libertadores será en el Estadio Ciudad de Vicente López.
- Disney+ Premium transmitirá de manera online el duelo entre Piratas y El Calamar.
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