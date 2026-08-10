Fernando Gago mandó al volante argentino a la cancha con solo un par de entrenamientos y este respondió contra Palestino.

En el triunfo de Universidad de Chile ante Palestino se produjo el estreno de Tobías Reinhart. El argentino que recién arribó al club, dejó buenas sensaciones en los ídolos azules.

Para el choque contra el Tino-Tino, Fernando Gago tenía un problema en el mediocampo. Resulta que no podría contar ni con Israel Poblete por lesión, ni con Lucas Barrera por suspensión. Pintita solucionó esto mandando a la cancha a Reinhart.

Reinhart saca nota azul en su debut en la U

Tobías Reinhart tomó la “15” dejada por Felipe Salomoni, fue titular ante Palestino y disputó los 90 minutos. El nuevo volante de Universidad de Chile dejó buenas sensaciones en los hinchas y también, en dos leyendas del Romántico Viajero.

“Buen jugador, tuvo buenos destellos. Mérito debutar enseguida. Fue un buen partido de la U, igual termina sufriendo, pero ganó de buena manera y mostró cosas buenas el refuerzo“, indicó Cristián Castañeda a RedGol.

“Juega muy bien Reinhart, además es grandote. Es como un ‘6-10’ como digo yo. Es un tipo que juega bien la fútbol, aparte de que contiene, sabe jugar. La U está jugando bien”, agregó César Vaccia, DT bicampeón en 1999 y 2000.

Más allá del estreno de Tobías Reingart, Universidad de Chile tuvo una buena presentación y va al alza. Si bien están en el segundo lugar del torneo, se encuentran a 12 puntos del líder Colo Colo. Una distancia muy amplia, pero que en el lado azul de la fuerza, todavía creen remontable.

“La ilusión siempre está y hay que luchar hasta el final, ahí al pie del cañón. En el fútbol no hay nada escrito, por eso es tan lindo. Las historias se cuentan sobre epopeyas y hay luchar hasta el final. De eso se trata”, aseguró el mundialista en Francia 1998.

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“Lo primero es mantener el Chile 2, eso tiene que ser el objetivo. Ahora, producto de lo que es el fútbol, si Colo Colo tambalea, la U estará ahí para acercarse“, cerró Vaccia. El próximo partido del Bulla será ante Deportes Limache como visita este sábado 15 de agosto a las 17:30 horas.